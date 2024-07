Diego Petrucci (Fdl): dialogo e iniziative per il Centro Storico di Pisa

Scritto da admin• 5:46 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FdI).

“Fratelli d’Italia Pisa avvia una serie di iniziative per intavolare un dialogo costante e costruttivo con tutte le realtà che costituiscono il tessuto sociale ed economico della città,” ha dichiarato il coordinatore cittadino di FdI e consigliere regionale, Diego Petrucci. “Dopo la nomina dei coordinatori di zona di FdI, intraprendiamo questo percorso di ascolto e confronto. Abbiamo deciso di farlo a conclusione delle ultime tornate elettorali per costruire un rapporto serio con i pisani, senza pretese propagandistiche. Siamo molto soddisfatti per la numerosa partecipazione all’iniziativa di questo pomeriggio. Faremo tesoro delle loro segnalazioni e condividiamo molte delle loro osservazioni, in particolare riguardo al fatto che il centro storico non venga pulito adeguatamente da Geofor. Chiederemo spiegazioni alla società su come esegue il servizio di pulizia della città, che è pagato con le tasse dei cittadini. Inoltre, proporremo alla Giunta Comunale di intensificare i controlli della polizia municipale per evitare che alcune attività appendano la loro merce sui palazzi storici della città.”

“Siamo partiti dall’ascolto di coloro che rendono vivo il nostro Centro,” ha aggiunto Amelia Pozzi, coordinatrice di Fratelli d’Italia per la zona del Centro storico e promotrice dell’iniziativa. “L’incontro ha riscontrato una buona partecipazione.”

“Confermiamo l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere e supportare le attività commerciali attraverso un lavoro di sinergia e confronto costante,” ha spiegato l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, “per superare le criticità. Abbiamo l’obiettivo di rendere più decorosa la città e restituire un’immagine qualificata di Pisa, non solo per i cittadini ma anche per i turisti.”

“Come Presidente della Commissione Commercio,” ha affermato Virginia Mancini, consigliere comunale FdI, “avevo già avuto modo di confrontarmi con gli esercenti del centro tramite le associazioni di categoria. Oggi abbiamo potuto ascoltare anche i professionisti che non fanno parte delle associazioni. Sono stati sollevati alcuni problemi su cui ci impegneremo a trovare soluzioni.”

