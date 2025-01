Davide Di Quinzio ai saluti: un altro pezzo di storia nerazzurra se ne va, ma rimarrà sempre nei nostri cuori

Written by admin• 2:48 pm• Pisa SC

PISA – Nei giorni scorsi ha rescisso il suo contratto con il Pisa Davide Di Quinzio, centrocampista, che ha vestito per ben cinque stagioni la maglia nerazzurra, dando il suo determinante contributo a favore della squadra, culminato con la stagione fantastica della promozione in serie B nella finale playoff di Trieste.

di Maurizio Ficeli

Ultimamente, anche se era sempre di proprietà del Pisa, era andato a giocare nella Lucchese e nel Fiorenzuola. Mentre è invece di queste ore la notizia che ha firmato per il Pavia a titolo definitivo. Un altro protagonista importante della storia recente della squadra nerazzurra se ne va, ma resterà sempre nei nostri cuori, e quindi mi pare giusto salutarlo con tutti gli onori, perché Davide, oltre ad essere un giocatore che è sempre uscito dal campo con la maglia sudata, è soprattutto un bravo ragazzo, aperto e cordiale che a Pisa si è ambientato benissimo, intrattenendo tanti rapporti di amicizia e facendosi voler bene da tutti i tifosi e dai gruppi, come quello dei “Malati der Pisa”.

Pur non facendo più parte del gruppo nerazzurro e malgrado fosse ancora senza squadra, lui si interessava al Pisa, esultando da vero tifoso per le vittorie della squadra guidata da mister Inzaghi. L’ultima volta che lo incontrai, poi,fu a Casciana Terme, dove si stava allenando con la Primavera, ci salutammo cordialmente, con sincera amicizia, e gli augurai di trovare al più presto una sistemazione calcistica. In seguito era ritornato a Milano, sua città natale, in attesa di una chiamata che finalmente è arrivata e sono davvero felice per lui. E anche sui social, in questo momento, è tutto un susseguirsi di “in bocca al lupo” per lui, da parte dei tifosi nerazzurri, da cui è sempre stato considerato “Uno di noi”. E dal suo profilo Instagram Davide ha salutato la piazza di Pisa cosi: “Grazie di tutto Pisa.. grazie per le tante emozioni, grazie per quel 9 giugno indimenticabile, grazie per le persone conosciute, grazie ai miei compagni, allo staff ed alla società per avermi fato la possibilità di far parte di tutto questo non sarà mai un addio”.

Davide carissimo, grazie per le tue belle parole da cui traspare la bella persona che sei, oltre al professionista serio. In questo momento in cui ti sto scrivendo queste parole, sono pervaso da un velo di commozione, e ti auguro tutto il bene di questo mondo ed i migliori successi futuri, sia personali che sportivi, che meriti ampiamente, oltre a ringraziarti per il determinante contributo che hai dato ai successi dei colori nerazzurri. A te vada la immensa gratitudine da parte di tutti noi tifosi di fede nerazzurra. Sei e resterai sempre “Uno di noi”, Ciao grande!!

