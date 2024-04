Scritto da admin• 11:17 am• Pisa SC



DAL VANGELO SECONDO MATTEO

Oggi ospitiamo il Palermo, in un’Arena che torna a cantare

Avvio equilibrato…ma è il Palermo, per primo, a segnare

Di Francesco fa un gran gol, ma dal Var, se lo vede annullare

Poco dopo Brunori, su punizione, la mette al sette…per Loria, niente da fare

Il Pisa sbanda, i rosanero ne approfittano, in modo implacabile

La ripartenza è perfetta, e Lund, segna il raddoppio, in modo agile

Si va al riposo, ma sui gradoni, non c’è rassegnazione

Sarà la Pasqua appena passata…ma c’è aria di risurrezione

I contendenti rientrano in campo, e spunta pure un timido sole

D’Alessandro danza sulla palla, e la indirizza dove vuole

La indirizza la’, nell’angolo più lontano

È il gol del 2 a 1…comincia a crederci, il popolo pisano

I ragazzi spingono, Marin affonda sulla fascia

In agguato, in area, c’è lo squalo, che scampo non lascia

Valoti, con abilità, a centrocampo subisce un fallo

Il Palermo rimane in dieci…per Gomes, arriva il secondo giallo

Sembra fatta, ma Vasic in area viene atterrato

È calcio di rigore, e Brunori, ribalta ancora il risultato

Triplice cambio per il Pisa…manca un quarto d’ora allo scadere

Soltanto un miracolo, a questo punto, dovrebbe accadere

Un angelo, per farci risorgere, è sceso dal cielo

Si chiama Matteo, e ha recitato il suo Vangelo

Il nostro discepolo ha chiesto palla, e dal calcio d’angolo l’ha ricevuta

Un tocco, il bersaglio è centrato, la resistenza del Palermo è abbattuta

Ma attenzione…la resurrezione va completata

La predica di Matteo, è appena iniziata

Palla respinta al limite dell’area, che rimane vagante

Stop a seguire e palla nell’angolino, in modo elegante

L’Arena esplode, il popolo fa festa, il discepolo viene omaggiato

Tramoni, dopo ben sette mesi di assenza, è tornato

Una favola…con il miglior finale che si potesse immaginare

Forza ragazzi…ora, fateci sognare!

