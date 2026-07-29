Da Pisa alla passerella di Milano: le allieve della Scuola Moda Pisa protagoniste sotto i riflettori

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La Scuola Moda Pisa conquista Milano: gli abiti realizzati dalle allieve della scuola pisana sfilano nella capitale della moda

PISA – Da un’idea nata su un bozzetto a un capo che sfila davanti al pubblico di Milano: è il percorso compiuto dagli allievi della Scuola Moda Pisa, che nei giorni scorsi hanno presentato le proprie collezioni in passerella presso l’Istituto Burgo, storica scuola di modellistica milanese a cui l’istituto pisano è affiliato.

«La sfilata rappresenta il risultato finale di un percorso fatto di tecnica, creatività e crescita personale. Per i nostri studenti è una grande opportunità per mettersi in mostra», ha spiegato Maria Giuseppina Fancellu fondatrice della Scuola Moda Pisa.

Ogni allieva è partita da un concept personale, poi sviluppato in mesi di studio, ricerca, bozzetti e prove in laboratorio: c’è chi ha costruito la propria collezione attorno all’immagine di un fiore, e chi ha scelto come ispirazione il tema dell’intelligenza artificiale. Un lavoro che si conclude con l’esame finale per il conseguimento del Diploma di Qualifica Professionale di Stilista di Moda.

«Vedere il mio bozzetto diventare un abito vero, e poi indossato in passerella, è stata un’emozione che non dimenticherò: mesi di lavoro racchiusi in pochi minuti sotto le luci», racconta una delle studentesse che ha sfilato a Milano.

Quest’anno la Scuola Moda Pisa, fondata nel 2016 da Fancellu, taglia il traguardo dei dieci anni di attività formativa a Pisa. Oggi la scuola offre tre percorsi triennali: Sartoria professionale, Stilista di moda e modellista.



«La creatività e la manualità si formano fin dai primi anni di età, e trasmettere questo sapere alle nuove generazioni è un investimento sul futuro del nostro artigianato», commenta Michele Mezzanotte, segretario generale di Confartigianato Imprese Pisa.

Last modified: Luglio 29, 2026