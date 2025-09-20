Da lunedì 22 settembre sarà on line il nuovo sito del Comune di San Giuliano Terme

Written by admin• 11:18 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Da lunedì 22 settembre sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo www.comune.sangiulianoterme.pisa.it, che andrà a sostituire l’attuale portale web.

Il nuovo sito è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali” e rispetta integralmente le Linee Guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

La nuova piattaforma digitale è stata progettata per offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione completamente rinnovata: intuitiva, accessibile e conforme agli standard nazionali di fruibilità. L’architettura del portale si articola in quattro sezioni principali facilmente riconoscibili: “Amministrazione” con informazioni su uffici, organi istituzionali e documenti; “Novità” che raccoglie comunicati stampa, avvisi e notizie; “Servizi” dedicata alla modulistica online e alle procedure digitali; “Vivere il Comune” con tutte le informazioni su territorio, cultura ed eventi. La sezione “Servizi” rappresenta il cuore innovativo del nuovo portale: attraverso questa area i cittadini possono presentare richieste per numerose pratiche – dall’anagrafe al passo carrabile, dai tributi alla TARI, alla Polizia Municipale – che prima richiedevano necessariamente una visita agli uffici comunali.

Accedendo tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), i cittadini troveranno la modulistica digitale per compilare direttamente online le proprie richieste che, una volta inviate, verranno automaticamente recapitate all’ufficio competente per la lavorazione. Coloro che non dispongono di Spid possono comunque scaricare i moduli in formato pdf e inviarli tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it o alla pec istituzionale comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Una novità assoluta è l'”Area personale”, sezione riservata nella quale gli utenti registrati possono monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche presentate online. Per garantire una transizione ordinata e permettere a tutti i cittadini di familiarizzare con la nuova interfaccia, il vecchio sito resterà temporaneamente accessibile e collegato al nuovo portale. Questo periodo di co-esistenza consentirà a tutti di adattarsi gradualmente alle nuove funzionalità senza interruzioni nei servizi.

“Con il lancio di questo nuovo sito realizziamo uno strumento moderno ed efficiente che migliora l’accesso ai servizi comunali“, ha dichiarato l’assessore alla digitalizzazione Marco Balatresi. I cittadini che avessero bisogno di assistenza nella navigazione del nuovo sito o nell’utilizzo dei servizi digitali possono contare sul supporto qualificato del Punto digitale facile, sempre a disposizione per accompagnarli in questo percorso di innovazione.

