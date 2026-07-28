Da Battisti ai Four Italian Tenors, due concerti sotto le stelle a Casciana Terme Lari

Written by Redazione• 1:43 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Il 2 agosto la Candle Experience al Castello dei Vicari, il 5 agosto la grande tradizione vocale italiana allo Chalet delle Terme.

Due luoghi simbolo del territorio, due serate sotto le stelle e altrettanti modi di vivere la musica nel cuore dell’estate. Il calendario degli eventi di Casciana Terme Lari prosegue con la Battisti Candle Experience, domenica 2 agosto al Castello dei Vicari di Lari, e il concerto dei The Four Italian Tenors, mercoledì 5 agosto allo Chalet delle Terme di Casciana Terme.

Il primo appuntamento, in programma alle 21.30 con ingresso gratuito, è una tappa del Candle Experience Tour 2026 dedicata alle canzoni più celebri di Lucio Battisti, reinterpretate da una formazione composta da quartetto d’archi, pianoforte, voce e chitarra acustica.

La luce delle candele e la musica dal vivo trasformeranno il Castello dei Vicari in un palcoscenico intimo e suggestivo, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra grandi canzoni e patrimonio storico.

«La Battisti Candle Experience si inserisce nel calendario degli appuntamenti estivi che animano il territorio – sottolinea l’assessora alla Cultura Alessandra Dal Canto – confermando la volontà di valorizzare i borghi e i loro luoghi simbolo attraverso eventi capaci di generare partecipazione, cultura e occasioni di incontro. La scelta del Castello dei Vicari non è casuale: la sua storia, la sua posizione e il suo valore identitario lo rendono uno spazio ideale per accogliere una serata in cui musica e atmosfera dialogano con il patrimonio architettonico e culturale di Lari».

Mercoledì 5 agosto, alle 21.15, lo Chalet delle Terme ospiterà invece The Four Italian Tenors, accompagnati al pianoforte da Fabrizio Mocata. Sul palco saliranno Alessandro Fantoni, Gianni Leccese, Ugo Tarquini e Angelo Forte, con un repertorio che unirà lirica, melodie celebri e tradizione popolare italiana.

Il concerto rientra nel programma de “I Suoni di Sillene”, festival itinerante nelle Terre delle Acque organizzato dall’Istituzione Sinfonica Italia Classica, con la direzione artistica del maestro Paolo Ponziano Ciardi.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Liveticket e potranno essere acquistati anche la sera dello spettacolo. Sono previste riduzioni per gli spettatori con più di 65 anni e per gli under 23.

Il festival proseguirà il 9 agosto con una serata dedicata alle musiche di John Williams per la notte di San Lorenzo, interpretate dall’Orchestra Massimo de Bernart del Teatro Goldoni di Livorno.

Per informazioni è possibile consultare il sito dell’Istituzione Sinfonica Italia Classica, chiamare il numero 344 0599683 o rivolgersi all’Ufficio turistico di Casciana Terme allo 0587 646258.

Last modified: Luglio 28, 2026