Corso di primo livello ANAG: scopri il mondo dei distillati e della cultura del “Buon Bere”

SAN GIULIANO TERME – Cinque lezioni per esplorare il mondo dei distillati e la cultura del “buon bere”: questo il corso di primo livello organizzato da ANAG, l’Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti, che si terrà a San Giuliano Terme.

Il corso è pensato per appassionati e professionisti del settore della ristorazione, offrendo l’opportunità di acquisire competenze tecniche e imparare i segreti della degustazione consapevole. Le lezioni si terranno nei giorni lunedì 7 e 14 aprile, 5, 12 e 19 maggio, dalle ore 21 alle 23, presso la sede dell’Associazione Grazia Deledda, in via G. Carducci 13, frazione Ghezzano, località La Fontina.

Gli incontri, condotti da esperti docenti ANAG, guideranno i partecipanti attraverso un percorso sensoriale e formativo, arricchito da degustazioni di grappa e acquaviti. Ogni lezione seguirà la filosofia della “cultura del buon bere”, un valore fondamentale che anima l’Associazione fin dalla sua fondazione nel 1978. Durante il corso, i partecipanti impareranno le tecniche di assaggio, esploreranno la storia e le tecniche di distillazione, conosceranno le normative che regolano la produzione di grappa e acquaviti d’uva e scopriranno l’unicità della grappa come eccellenza 100% italiana. L’ultima lezione sarà dedicata all’alcol e ai suoi effetti, con l’obiettivo di promuovere un consumo responsabile.

Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che consentirà l’accesso ai corsi di secondo livello ANAG, nei quali si sostiene un esame finale per ottenere la patente di assaggiatore dell’Associazione.

Come partecipare: Il corso è riservato ai soci ANAG. La quota associativa è di 50 euro, con un contributo di 160 euro per la partecipazione al corso. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 346-1484579 o scrivere all’indirizzo email corsi.toscana@anag.it.

Last modified: Marzo 7, 2025