Coppa Italia Promozione: il San Giuliano batte l’Atletico Maremma e centra la finalissima contro il Sansovino

La finalissima si disputerà mercoledì 19 marzo al “Bozzi” di Firenze

PISA – Il San Giuliano entra nella storia e sul terreno di gioco del “Combi” di Albinia, nella semifinale della fase regionale della Coppa Italia di Promozione. I nerazzurri di mister Roventini hanno battuto l’Atletico Maremma per 3 a 2.

I rossoverdi maremmani, allenati da Fabio Lorenzini, secondi in campionato, non sono riusciti a battere i neroazzurri del San Giuliano che hanno centrato una storica qualificazione in finale avendo la possibilità di giocarsi il trofeo regionale e, in caso di vittoria, di accedere alla fase finale della Coppa Italia.

Nei turni precedenti l’Atletico Maremma aveva eliminato prima l’Invictasauro per 2-1 (faceva parte del triangolare anche il Belvedere, squalificato), poi negli ottavi il Massa Valpiana, dopo i calci di rigore e nei quarti di finale il San Miniato Romaiano, sconfitto sempre al “Combi” per 2-0.

La formazione pisana, terza in campionato nel girone A, allenata da Lorenzo Roventini, nel triangolare di primo turno ha battuto 3-0 in casa l’Urbino Taccola e 4-2 in trasferta il Pietrasanta , negli ottavi ha sconfitto 1-0 la Lunigiana-Pontremolese e nei quarti ha battuto per 2-0 il Valdinievole Montecatini.

La finale di Coppa Italia di Promozione Toscana sarà tra San Giuliano e la formazione aretina del Sansovino che ha avuto la meglio sulla compagine fiorentina della Real Cerretese battendola per 2 a 0. La sfida si disputerà mercoledì 19 marzo al “Bozzi” di Firenze.

A tutto lo staff e a tutti i giocatori di tutte le categorie del San Giuliano F.C. , Corpo Guardie di Città rivolge il più caro augurio e l’incoraggiamento per affrontare con impegno e serenità le prossime partite di campionato e la finale di Coppa Italia di Promozione Toscana.

ATL. MAREMMA – SAN GIULIANO FC 2-3

ATLETICO MAREMMA: Beligni, Presicci, Sabatini N., Rigutini, Ferraro, Gentili, Vettori, Amorfini, Coli, Rodriguez, Picchianti. A disposizione Iacoboaea, Cozzolino, Sabatini C., Sarzilla, Ciolli, Forieri, Rosi, Scozzafava. Allenatore Lorenzini.



SAN GIULIANO: Artal, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Bindi, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Ria, Pasquini, Lorenzini, Cantini, Nacci, Ruglioni, Doveri L., Ghelardoni M., Benedetti. Allenatore Roventini.



ARBITRO: Diego Bernardini di Piombino (assistenti Francesco Bagnolesi e Francesco Magnelli del Valdarno)



RETI: 7′ pt. e 35′ st. (rigore) Coli (AM), 15′ pt. Doveri G. (SG), 4′ st. Di Paola (SG), 37′ st. Benedetti (SG)

