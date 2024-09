Coppa Italia. Pisa – Cesena 0-0

Scritto da Antonio Tognoli• 3:10 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – In campo Pisa e Cesena alla Cetilar Arena per i sedicesimi di finale della Coppa Italia FrecciaRossa.

di Antonio Tognoli

“Volete Stadi pieni? Orari consoni, prezzi adeguati e tv spente”: questo lo striscione della Curva Nord nerazzurro presente alla Cetilar Arena nel pre gara di Pisa – Cesena sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa tra due squadre in salute che oggi potrebbero regalarsi l’Atalanta. Come previsto i due allenatori adottano un ampio turn over. Nicolas torna tra i pali della porta nerazzurra. Davanti a lui difesa a tre Calabresi, Rus e Beruatto. Tourè torna ad occupare la fascia destra, Angori schierato dal primo minuto sulla corsia mancina. Ad Hojholt e Jevsenak viene affidata la linea mediana. Mlakar e Arena invece avranno il compito di innescare l’unica punta Lind. Anche il Cesena tiene inizialmente in panchina i titolari. Il Mantova incombe e Mignani mette in campo come Inzaghi un 3-4-2-1. Davanti al filgio d’arte Klinsmann (figlio dell’attaccante tedesco ex Inter Jurgen) ci sono Pieraccini, Prestia e Piacentini. Adamo, Francesconi, Mendicino e Cella vengono schierati a centrocampo. Antonucci e Tavsan schierati in appoggio all’unica punta Van Hooijdonk.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cesena in completo rosa. Pochi gli spettatori sugli spalti che presentano larghi vuoti. La prima occasione (3′) è del Cesena e arriva da tiro della bandierina, Nicolas è battuto dopo una serie di rimpalli, Beruatto salva sulla linea, ma Mendicino con il corpo sbilanciato in avanti calcia alto sopra la traversa.

PISA – CESENA 0-0

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus, Beruatto; Touré, Hojholt, Jevsenak, Angori; Mlakar, Arena; Lind. A disp. Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Bonfanti N., Vignato, Sapola, Raychev, Abildgaard, Moreo, Piccinini, Tosi, Leoncini, Bonfanti G.. All. Filippo Inzaghi

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Pieraccini; Adamo, Francesconi, Mendicino, Cella; Antonucci, Tavsan; Van Hooijdonk. A disp. Pisseri, Siano, Curto, Chiarello, Donnarumma, Hraiech, Shpendi, Kargbo, Ciofi, Mangraviti, Bastoni, Calò, Manetti. All. Michele Mignani

ARBITRO: Rutella della sezione di Enna (Ass. Cavallina – Pedone). Quarto ufficiale: Crezzini. VAR: Camplone. AVAR: Paganesi

NOTE: giornata calda, terreno in perfette condizioni. Angoli 0-2

