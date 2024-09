Coppa Italia. Pisa – Cesena alle ore 16

Scritto da admin• 7:09 pm• Pisa SC

La vincente sfiderà l’Atalanta. Diretta su Canale 20 di Mediaset

PISA – La Lega Serie A, organizzatrice dell’evento, ha pubblicato in data odierna il programma delle gare dei Sedicesimi di Finale dell’edizione 2024-2025 della Coppa Italia.

Il Pisa Sporting Club affronterà alla Cetilar Arena il Cesena: l’appuntamento è fissato per mercoledì 25 settembre (ore 16.00) con diretta tv sul Canale 20 Mediaset del digitale terrestre. Come da regolamento, sfida in gara unica con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti; fino alle semifinali, infatti, è stato deciso di effettuare subito i tiri dal dischetto evitando i tempi supplementari.

Nel turno successivo, la vincente della sfida tra Pisa e Cesena affronterà in trasferta l’AtalantaCoppa

