Convegno sull’impatto della sostenibilità nel business: ‘Creare Valore con la Sostenibilità’

8:01 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Il 15 novembre 2024, il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa organizza il convegno “Creare Valore con la Sostenibilità: Prospettive Interdisciplinari”, che si terrà presso le Officine Garibaldi a Pisa. L’evento è parte del Progetto di Ricerca di Ateneo “Creazione di valore e strategie ESG: un approccio multidisciplinare”, coordinato dalla professoressa Francesca Bernini.

Il convegno mira a esplorare il legame tra sostenibilità e creazione di valore, con un approccio che unisce le prospettive accademiche a quelle operative nel mondo aziendale e bancario. L’incontro si articolerà in tre sessioni tematiche: la prima affronterà la gestione strategica della sostenibilità e il greenwashing; la seconda esplorerà il ruolo delle banche e degli analisti nella transizione sostenibile; la terza discuterà come la sostenibilità possa essere integrata nelle strategie aziendali, con esempi concreti di progetti innovativi.

La giornata si concluderà con la presentazione del volume “Creating Value Through Sustainability. An Interdisciplinary Perspective”, pubblicato da Springer, che raccoglie le ricerche del progetto. Il convegno è aperto a studenti, professionisti e al pubblico interessato.

Last modified: Novembre 15, 2024