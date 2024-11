Contributo da 100mila euro per la digitalizzazione dei Musei di Pisa e la connessione con Piazza del Duomo

Scritto da admin• 3:14 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha ricevuto un contributo di 100.000 euro per la valorizzazione digitale dei musei delle Sinopie in piazza Duomo e del Museo di San Matteo in Lungarno Mediceo. Il progetto mira a connettere la piazza del Duomo, patrimonio UNESCO, con altre bellezze culturali della città, in particolare con il Museo di San Matteo, attraverso iniziative digitali innovative.

L’iniziativa include la realizzazione di guide multimediali e virtual tour dei due musei, con video immersivi che arricchiranno l’esperienza culturale dei visitatori, sia in loco che a distanza. Questi strumenti digitali permetteranno di esplorare le collezioni dei musei e il patrimonio cittadino in modo più interattivo e coinvolgente, promuovendo un legame più stretto tra la piazza del Duomo e il resto del centro storico.

«Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nell’attività che da tempo stiamo portando avanti – commenta l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli attori pubblici e privati del sistema turistico, creando una connessione sempre più solida tra la piazza del Duomo, che è il principale punto di attrazione turistica, e il resto della città. Desidero ringraziare l’Opera della Primaziale, la Direzione regionale dei musei della Toscana e il Museo di San Matteo per la loro preziosa collaborazione. Grazie a questo progetto, avremo finalmente l’opportunità di creare un’offerta turistica che collega le opere presenti in piazza Duomo con quelle del Museo di San Matteo e dell’intero centro storico, favorendo una comprensione più profonda e condivisa delle bellezze che arricchiscono il nostro patrimonio cittadino».

Il progetto è finanziato dalla legge 77/2006, che sostiene la tutela dei siti UNESCO. Si prevede anche lo sviluppo di guide multimediali per il Museo delle Sinopie e il Museo Nazionale di San Matteo, accessibili tramite smartphone, che offriranno contenuti extra come testi, video e immagini.

Questo è solo uno dei contributi ottenuti dal Comune di Pisa per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città. Nei mesi scorsi, Pisa ha ricevuto anche 100.000 euro per il coinvolgimento della comunità e 983.000 euro per il miglioramento dell’offerta turistica, con finanziamenti dal Ministero del Turismo.

