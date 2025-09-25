Contributi per doposcuola e centri estivi: pubblicato il bando del Comune di Pisa

Written by admin• 4:34 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sul sito del Comune di Pisa è stato pubblicato il bando per accedere ai contributi destinati alle famiglie a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di doposcuola e centri estivi dei bambini nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025.

Per la misura sono disponibili complessivamente 143.957,11 euro, di cui 83.957,11 euro di fondi statali e 60mila euro aggiuntivi stanziati dall’Amministrazione comunale. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro per ciascun figlio.

Requisiti e modalità di presentazione. Possono fare domanda le famiglie con figli residenti nel Comune di Pisa, di età compresa tra 3 e 17 anni, che abbiano frequentato centri estivi e/o servizi di doposcuola all’interno del territorio comunale tra giugno e dicembre 2025. Le richieste dovranno essere inoltrate entro le ore 12.00 di lunedì 3 novembre 2025 tramite il portale comunale: link al bando.

Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID di II livello, CIE o TSN attivate. La domanda va presentata dal genitore che ha effettuato il pagamento del servizio oggetto di rimborso.

Informazioni. È possibile richiedere chiarimenti scrivendo a campisolari@comune.pisa.it o telefonando ai numeri 050 910711 – 719 – 767 – 705. Gli uffici ricevono dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30.

