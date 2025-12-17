Tutti i precedenti negli scontri tra Cagliari e Pisa

Written by admin• 9:12 am• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e rossoblù si sono affrontati in dieci campionati, spaziando dalla Serie A sino alla Serie C ed i relativi venti confronti complessivi hanno determinato una situazione di sostanziale parità, ovvero con 6 vittorie a 5 a favore dei sardi e 9 pari, e questi ultimi a farsi preferire (24 a 18) anche per il maggior numero di reti realizzate – condizionato da due affermazioni per 4-0 e 3-0 – mentre se analizziamo i soli precedenti nel Capoluogo isolano il bilancio pende nettamente a favore del Cagliari che può vantare 5 successi a fronte di 4 pari ed una sola affermazione del Pisa, oltre a 13 reti realizzate ed appena 7 subite.

La Storia dei due Club fa sì che, dopo una prima sfida nella stagione 1934-’35 tra i Cadetti, Cagliari e Pisa si affrontino nel biennio 1961-”62 in Serie C ad inizio anni ’60 – nella seconda stagione lottando per conquistare la Promozione in B ed in cui, curiosamente, si registrano le uniche due rispettive vittorie esterne (1-0 dei nerazzurri e 4-0 dei rossoblù) – per poi ritrovarsi di fronte in 6 occasioni (equamente divise fra Serie A e Serie B) tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’90, arco temporalecoincidente in larga parte con la “Era Anconetani” per i toscani e, viceversa, con il “Periodo d’Oro” dei sardi con tanto di conquista delle “storico” Scudetto nel 1970, prima di un ultimo, recente confronto nel Torneo Cadetto 2022-’23 ad oltre 30 anni di distanza.

Tale circostanza sta a significare come siano le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 5 Campionati disputati edun bilancio complessivo di 3 affermazioni per parte e 4 pari, mentre avendo riferimento ai soli match disputati in terra sarda si registrano 3 vittorie dei padroni di casa rispetto a 2 pari, con 6 reti realizzate e 3 subite.

Per quanto viceversa concerne i tre unici precedenti nella Massima Serie fra le due squadre, il primo si svolge esattamente 57 anni fa ovvero il 15 dicembre 1968 per l’undicesima giornata, con il Cagliari primo in Classifica con 16 punti ed una lunghezza di margine su Milan e Fiorentina, ed il Pisa terz’ultimo con 8 punti alla pari con Atalanta, Napoli, Sampdoria e Vicenza, ed i nerazzurri resistono per tutto il primo tempo prima di essere travolti 3-0 (reti di Riva su rigore, Boninsegna e Cera) nella ripresa, con i rossoblù a concludere il Campionato al secondo posto alla pari con il Milan a quattro lunghezze dalla Fiorentina Campione, mentre i nerazzurri abbandonano la Categoria, penultimi a quota 20.

Con il Cagliari a restare quasi stabilmente (fatto salvo un triennio fra i Cadetti a cavallo anni ’80) nella Massima Divisione ed il Pisa viceversa a vivere gli anni ’70 prevalentemente in Serie C, ecco che rossoblù e nerazzurri si affrontano di nuovo dove si erano lasciati, vale a dire nella Massima Divisione il 10 ottobre 1982 per la quinta giornata, con i padroni di casa ad avere sinora raccolto soli 2 punti che li pongono all’ultimo posto a pari merito con Ascoli, Genoa e Catanzaro, mentre gli ospiti, autori di una partenza a razzo, sono addirittura al comando della Classifica con 6 punti a pari merito con Roma e Sampdoria e reduci dal successo per 3-2 proprio contro i blucerchiati, così che il pari per 1-1 (reti di Azzali e Berggreen) è accolto con soddisfazione da entrambe le parti, costituendo un altro mattoncino su cui i nerazzurri costruiscono la permanenza in A (11esimi con 27 punti), mentre i sardi retrocedono a causa della sconfitta per 0-2 all’ultima giornata nello scontro diretto con l’Ascoli..

Le alterne fortune delle due squadre nel corso dei successivi anni ’80 fanno sì che le stesse si affrontino in tre Tornei (1984-’85, 1987-’97 e 1989-’90) Cadetti, riuscendo nell’ultimo caso ad ottenere entrambe la Promozione nella Massima Serie in cui va pertanto in scena la terza ed ultima sfida ad inizio marzo 1991 per la 24esima giornata, con entrambe le formazioni (Pisa 15esimo con 17 punti e Cagliari 16esimo a quota 15) in lotta per non retrocedere, così che la vittoria per 2-1 (reti di Cornacchia e Fonseca, inframezzate dal temporaneo pari di Bosco) consente ai rossoblù di raggiungere i nerazzurri, per un successo che si rivela di fondamentale importanza per i padroni di casa che a fine stagione si salvano con 29 punti, mentre il Pisa dà l’addio alla Categoria (terz’ultimo a quota 22) sino al corrente Campionato.

Curiosità, il Pisa ha disputato i propri incontri nel Capoluogo sardo in tutti e tre gli stadi che hanno ospitato le gare interne dei rossoblù, visto che nella prima gara nella Massima Divisione la stessa si è giocata al vecchio “Amsicora”, le due successive allo “Stadio Sant’Elia” e l’ultima fra i Cadetti di metà novembre 2022 all’attuale “Unipol Domus”.

Riepilogo gare Cagliari-Pisa nel Capoluogo sardo in Serie A (due vittorie Lecce ed un pareggio):

15.12.1968 – 11.a giornata: Cagliari – Pisa 3-0 (54’ rig. Riva, 59’ 8oninsegna, 80’ Cera)

10.10.1982 – 16.a giornata: Cagliari – Pisa 1-1 (23’ Azzali; 83’ Berggreen)

10.03.1991 – 24.a giornata: Cagliari – Pisa 2-1 (44’ Cornacchia, 80’ Fonseca; 61’ Bosco)

Riepilogo gare Cagliari-Pisa nel Capoluogo sardo nel Torneo Cadetto (3 vittorie Cagliari e 2 pareggi):

04.11.1934 – 5.a giornata: Cagliari – Pisa 1-1 (37′ Pomponi, 58’ D’Alberto)

31.03.1985 – 27.a giornata: Cagliari – Pisa 1-0 (49’ Crusco)

07.06.1987 – 36.a giornata: Cagliari– Pisa 2-1 (48′ Cuoghi, 82’ Piras, 90’ Pecoraro Scanio)

17.12.1989 – 17.a giornata: Cagliari – Pisa 1-0 (47’ Provitali)

12.11.2022 – 13.a giornata: Cagliari – Pisa 1-1 (50′ Morutan, 67’ Lapadula)

