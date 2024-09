Concentrazione di microalga Ostreopsis Ovata oltre i limiti a Marina di Pisa: precauzioni per i cittadini

Scritto da admin• 8:41 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – A seguito degli ultimi monitoraggi condotti da Arpat sul litorale pisano, è stata rilevata una concentrazione della microalga “Ostreopsis ovata” superiore ai limiti stabiliti nel tratto di costa all’altezza di Via della Repubblica Pisana a Marina di Pisa.

Sebbene il valore riscontrato non richieda interventi immediati, il Comune di Pisa, per precauzione, invita le persone con patologie respiratorie come asma, enfisema o bronchite cronica, e coloro che hanno avvertito sintomi riconducibili alla presenza dell’alga sulla spiaggia o nelle aree limitrofe, a prestare particolare attenzione nell’accesso all’arenile e nelle aree circostanti (fino a 100 metri).

Per ulteriori informazioni sui monitoraggi effettuati da ARPAT sulla concentrazione dell’alga Ostreopsis ovata nelle acque marine, è possibile consultare questo link: Monitoraggio Ostreopsis ovata.

