Claudio Ranieri: “Sarà una bella partita contro un Pisa costruito per vincere”

PISA – Alla vigilia della gara dell’Arena Anconetani, in programma il lunedì di Pasquetta fra Pisa e Cagliari, ascoltiamo le parole rilasciate in conferenza stampa dal mister della compagine sarda Claudio Ranieri, che noi di Pisanews abbiamo raccolto dal portale “Calcio Casteddu”.

Prima di iniziare il tecnico rossoblù ha una dedica da fare: “Volevo dedicare un pensiero su Bobo Gori, che avevo marcato nella mia prima partita. Anche se non lo conoscevo, sono vicino alla famiglia”.

Il lavoro settimanale d ella squadra: “I ragazzi hanno lavorato bene. Dobbiamo accettare i risultati che possono andare bene o meno , ma la squadra adesso c’è è dobbiamo andare avanti su questo cammino e dare il massimo in ogni circostanza”.

Avversari ed ambiente caldo di Pisa: “Ci sarà il pienone, sarà una partita difficilissima: loro hanno buoni giocatori là davanti, è una squadra, quella nerazzurra, che è stata costruita per salire come noi e ci aspettiamo una gran bella partita. Noi avremo un seguito di 700 tifosi che ci sosterranno . Il Pisa è una delle squadre che tira di più dal limite ed ha diverse “bocche di fuoco”.

Sulle gare che verranno: “Dobbiamo cercare di vincerle tutte, ogni gara presenta insidie da superare. Dobbiamo mettere un margine dagli inseguitori ma la mentalità deve essere quella di vincere sempre”.

Su chi schierare in campo: “Viola sta migliorando la condizione. Io so che se non giocano non riprendono il ritmo, però ho bisogno di chi mi può dare il 100%. Poi a gara in corso ci potrà essere spazio.Prelec sta entrando sempre più nei meccanismi mentre Luvumbo rompe gli equilibri, per cui sono due validi appoggi per Lapadula e Mancosu, mentre Pavoletti mi manca tanto perché a me piace che quando si va a crossare in area di rigore ci sia più gente possibile. Per la prima volta non avverte più dolore e mi auguro possa rientrare presto a fare minutaggio”.

