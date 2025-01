Città del Teatro, un incontro profondo con la memoria per la “Giornata della Memoria”

Written by admin• 12:31 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – In occasione della Giornata della Memoria, la Città del Teatro di Cascina ospita uno spettacolo straordinario dedicato a Primo Levi e alla sua testimonianza di sopravvissuto all’Olocausto.

Lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 21.00, andrà in scena “Se questo è Levi”, una produzione della compagnia Fanny & Alexander, con Andrea Argentieri (Premio UBU 2019 come miglior attore under 35), per la regia di Luigi De Angelis e la drammaturgia di Chiara Lagani.

Lo spettacolo nasce dai documenti audio e video delle teche Rai, utilizzando le parole di Primo Levi per ricreare un incontro intimo con il pubblico. Andrea Argentieri, attraverso un’interpretazione che imita con precisione le sue gestualità, posture e toni, darà voce e corpo allo scrittore, riportando in scena la lucida testimonianza di Levi. Il suo sguardo incrocia la realtà dei lager con la serenità dell’intelligenza razionale, capace di raccontare l’indicibile senza mai cedere all’odio.

“Se questo è Levi” diventa un momento di riflessione interattiva, con il pubblico che riceverà un foglio contenente domande da rivolgere a Primo Levi. L’autore risponderà attingendo dalle sue parole contenute nel suo ultimo saggio, I sommersi e i salvati. Si parlerà della sua prigionia, dei rapporti con il popolo tedesco e del suo atteggiamento pacifico e privo di rancore. Un percorso che invita il pubblico a riflettere sulla testimonianza storica e sul nodo fondamentale del non dimenticare.

Non si tratta solo di un omaggio alla memoria, ma di un invito a interrogarsi su come la memoria si costruisca e si tramandi nel tempo. Una riflessione sul valore della testimonianza come atto di resistenza contro l’indifferenza e la rimozione.

Un’opportunità imperdibile per rivivere la testimonianza di uno degli autori più importanti del Novecento e riflettere sulla memoria, la verità e il valore della testimonianza.

Rassegna “Generare Comunità. Crescere Cittadini”

Biglietti:

Posto unico 10€

Prevendita in teatro e su Ticketone

Info: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Gennaio 23, 2025