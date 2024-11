Cinque vetture in fiamme nella notte

Written by admin• 8:37 am• Attualità, Cronaca, Pisa, Santa Croce sull'Arno

PISA – I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti alle ore 00:25 nel Comune di Santa Croce sull’Arno in Via Fiorentina, per un incendio di autovetture situate nel parcheggio interno di un rivenditore di auto.

Inviata in appoggio una squadra anche dal distaccamento di Empoli e un’autobotte, che giunte sul posto hanno effettuato lo spegnimento di cinque autovetture completamente avvolte dalle fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento si metteva in sicurezza i luoghi dell’ intervento. Sul posto CC.

Last modified: Novembre 12, 2024