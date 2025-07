Ciclovia Puccini: il Comune aderisce alla progettazione e realizzazione a cura della Regione Toscana. Approvazione a maggioranza nel Consiglio Comunale del 3 luglio

Written by Antonio Tognoli• 4:27 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Nel Consiglio Comunale del 3 luglio il Comune di Vecchiano ha approvato l’adesione all’Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione della Ciclopedonale Puccini.

“Il documento è stato approvato a maggioranza con l’astensione dei gruppi di minoranza Vecchiano Civica e Un Cuore per Vecchiano. Per la Comunità vecchianese tuttavia si tratta di un’opera strategica, dal forte valore turistico-ambientale e che sfrutta in maniera importante la mobilità sostenibile in una area protetta come quella del Parco, in cui ricade il nostro territorio“, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

“L’ accordo di programma, è composto da 4 lotti,e il territorio di Vecchiano è interessato da 3 sui 4 totali: il primo finanziato, con 4,4 milioni della Regione Toscana, per progettazione e realizzazione; gli altri due finanziati sempre dalla Regione solamente per la progettazione. Il tracciato completo di interesse dell’accordo parte da Lucca e termina a Vecchiano, passando lungo il corso del fiume Serchio, per poi attraversare la campagna di Vecchiano e costeggiare la sponda sud del lago di Massaciuccoli. La ciclovia sfrutta quindi tracciati esistenti delle via poderali e di campagna e delle strade di guardia agli argini del Serchio e del Lago”, aggiunge l’Assessora alla Mobilità e Ambiente, Mina Canarini. L’accordo prevede per il biennio 2026 e 2027 la realizzazione di un tratto che attraversa il territorio vecchianese, la data presunta di inizio lavori è nei primi mesi dell’anno 2026, e l’ente Regione è previsto che coprirà fino al 90% delle spese sostenute per la manutenzione”.

“Il Comune di Vecchiano ringrazia la Regione Toscana per l’impegno mostrato per i territori e per essere direttamente il soggetto attuatore dell’opera. Si tratta di una infrastruttura di mobilità sostenibile che riesce a tenere insieme 5 comuni (Lucca, Viareggio, Massarosa, Vecchiano e San Giuliano Terme) l’Ente Parco , due Province (Pisa e Lucca) , e la Regione stessa, perché le comunità non vivono i confini amministrativi, e devono sfruttare la sostenibilità ambientale che riguarda tutta la nostra area“, concludono il Sindaco Angori e l’Assessora Canarini.

