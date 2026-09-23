Ciclilandia, FdI propone un progetto permanente di educazione stradale

Written by Redazione• 1:07 pm• Pisa, Politica, Tirrenia

«Coinvolgere Forze dell’Ordine, scuole, istituzioni e associazioni per restituire ai più giovani uno spazio dedicato alla sicurezza e al rispetto delle regole»

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Circolo Fratelli d’Italia – Litorale Pisano.

Recuperare la vocazione educativa di Ciclilandia e trasformare l’area in un punto di riferimento permanente per l’educazione e la sicurezza stradale dei bambini e dei ragazzi. È la proposta avanzata dal Circolo Fratelli d’Italia del Litorale Pisano durante una riunione presieduta da Francesca Bardino, alla quale hanno partecipato anche l’assessore comunale Virginia Mancini e il capogruppo in Consiglio comunale Maurizio Nerini.

L’obiettivo è costruire un progetto capace di coinvolgere istituzioni, Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, scuole e associazioni, restituendo alle nuove generazioni un luogo nel quale imparare il valore delle regole e del rispetto degli altri.

La storia di Ciclilandia ebbe inizio nel 1965, quando Francesco Plebe, appartenente a una famiglia livornese legata al mondo delle biciclette, progettò il Velodromo Plebe a Tirrenia. Nel 1971, con il figlio Ciro, il parco assunse il nome di Ciclilandia. All’interno della pineta si sviluppavano quattro chilometri di piste, dotate di segnaletica, semafori e fino a 150 mezzi a pedali.

«Ciclilandia divenne soprattutto una vera scuola pratica di educazione stradale – ricorda Maurizio Nerini –. Con la collaborazione dei Carabinieri di Tirrenia nacquero i famosi “mini-vigili”: bambini che imparavano le regole della circolazione e, con divisa, cappello e paletta, aiutavano a farle rispettare agli altri piccoli utenti. Era un modo semplice e intelligente per insegnare, divertendo, il rispetto delle regole e degli altri».

«Il 19 giugno 2026 l’ex Ciclilandia è stata intitolata a Ciro Plebe, riconoscendone il ruolo di precursore nell’educazione stradale rivolta ai giovani – sottolinea l’assessore Virginia Mancini –. È un riconoscimento importante, ma crediamo che il modo più bello per ricordare quell’esperienza sia farla vivere ancora, rinnovandola e consegnandola alle nuove generazioni».

La proposta prevede la realizzazione di attività permanenti rivolte inizialmente alle scuole del Litorale e delle zone limitrofe, per poi estendere progressivamente il progetto agli istituti dell’intero territorio comunale.

«Il Circolo Fratelli d’Italia del Litorale Pisano propone di recuperare la vocazione educativa di Ciclilandia attraverso un progetto permanente di educazione e sicurezza stradale rivolto ai bambini e ai ragazzi – afferma la presidente Francesca Bardino –. Vorremmo che tornasse a essere un luogo vivo, aperto e pieno di bambini, nel quale imparare oggi quelle regole che potranno renderli domani cittadini più consapevoli e responsabili».

Il progetto potrebbe essere esteso anche al di fuori del territorio pisano. «Attraverso specifiche convenzioni con altri Comuni, Ciclilandia potrebbe accogliere scolaresche provenienti da altri territori – aggiunge la vicepresidente Eleonora Duchini –. Tirrenia potrebbe così tornare a essere un punto di riferimento per l’educazione stradale dei più giovani, creando occasioni di incontro, formazione e collaborazione».

Per il consigliere comunale Stefano Barsantini, «la valorizzazione di Tirrenia passa anche attraverso il recupero di un’area dimenticata dalle amministrazioni che hanno preceduto il centrodestra alla guida della città. Un intervento che renderebbe inoltre omaggio a Ciro Plebe, ideatore e realizzatore di Ciclilandia».

«Ci sono luoghi che appartengono alla nostra memoria e altri che possono diventare parte del nostro futuro. Ciclilandia può essere entrambe le cose – conclude il responsabile della comunicazione Giovanni Garzella –. Vogliamo immaginare nuovamente quelle piste percorse da tanti ragazzi, le scuole che arrivano a Tirrenia e una comunità che insegna ai più giovani il valore della sicurezza, delle regole e del rispetto. Dal passato di Ciclilandia può nascere un piccolo grande investimento di speranza nelle generazioni che verranno».

Last modified: Settembre 23, 2026