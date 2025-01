Chiusura di via Leopardi per lavori tecnici: modifiche alla viabilità

Written by admin• 2:02 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Giovedì 16 gennaio, dalle 9 alle 18, via Leopardi sarà chiusa al traffico per consentire l’esecuzione di accertamenti tecnici, saggi e indagini necessari a individuare le criticità da risolvere per il risanamento definitivo della strada.

“Questo intervento era già previsto per la primavera di quest’anno“, ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli. “Dopo aver effettuato queste ultime verifiche, definiremo le modalità e i tempi di esecuzione dell’opera, che inizialmente non era stata inclusa nel piano degli asfalti poiché richiede un intervento strutturale. Rispetto alla previsione di lavori in autunno, abbiamo scelto di fare un approfondimento per comprendere nel dettaglio i lavori da eseguire, inclusi quelli sui sottoservizi. Nei prossimi mesi, avvieremo un intervento significativo, già finanziato e inserito nell’accordo quadro. Il cantiere comporterà la chiusura del tratto, permettendo l’esecuzione completa dei lavori.“

Per quanto riguarda la viabilità di giovedì, è stata emessa un’ordinanza che comporta alcune modifiche: i veicoli in arrivo da via della Repubblica non potranno proseguire su via Leopardi, mentre chi proviene da via Risorgimento sarà obbligato a svoltare a destra all’intersezione con via Roma. Inoltre, sono previsti divieti di sosta su tratti di via Roma e via Alighieri. Gli autobus di linea in arrivo da piazza Garibaldi e piazza Martiri della Libertà percorreranno via della Misericordia per arrivare al terminal stazione.

Gennaio 13, 2025