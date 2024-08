Chiarezza sull’offerta degli asili nido a Pisa: risposta dell’Assessore Buscemi alle polemiche

Scritto da admin• 8:25 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno educativo, l’assessore ai servizi educativi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, risponde alle critiche dei consiglieri di minoranza riguardo alla gestione delle liste d’attesa per gli asili nido.

Buscemi chiarisce che la lista d’attesa ufficiale è attualmente di 89 bambini, un numero che si ridurrà nel tempo a causa di rinunce e verifiche, ben lontano dai 150 indicati da alcune fonti. L’Amministrazione Comunale punta ad azzerare la lista d’attesa nel medio periodo attraverso l’espansione dei posti disponibili, grazie ai lavori in corso in cinque asili finanziati con il PNRR e alla riconversione della struttura di via Derna.

I lavori nelle cinque strutture, finanziati con 5 milioni di euro del PNRR, porteranno a un aumento di 30 posti per i lattanti, con conclusione dei lavori prevista tra il 2025 e il 2026. Inoltre, la nuova struttura di via Derna fornirà fino a 70 nuovi posti nido, aumentando l’offerta di circa 100 posti in totale entro pochi anni.

Infine, Buscemi sottolinea che Pisa ha un tasso di copertura del servizio del 48%, superiore al limite minimo del 33% previsto dalla normativa europea, e accoglie le discussioni in Commissione e in Consiglio con trasparenza.

Last modified: Agosto 29, 2024