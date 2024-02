Cerimonia a Palazzo Gambacorti per il conferimento della cittadinanza a 18 nuovi italiani

Scritto da admin• 2:37 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Giovedì 15 febbraio, si è tenuta presso Palazzo Gambacorti una cerimonia per conferire la cittadinanza italiana a 18 cittadine e cittadini. L’assessore con delega alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro, ha accolto i neo-cittadini italiani nella Sala delle Baleari.

“La concessione della cittadinanza rappresenta un momento particolarmente significativo sia per i nuovi cittadini che per le istituzioni”, ha dichiarato l’assessore Gabriella Porcaro. “Si tratta dell’acquisizione di un diritto importante ed è gratificante che avvenga in un luogo simbolico come la Sala delle Baleari. È sempre emozionante incontrare nuove persone che portano con sé un bagaglio di conoscenze e tradizioni diverse dalle nostre. Come amministrazione, celebriamo questo momento invitando i nuovi cittadini a giurare sulla Costituzione e ritengo fondamentale valorizzare questo evento rendendolo pubblico, così che la comunità si senta coinvolta e accogliente nei loro confronti. Molti di loro hanno dovuto lasciare il proprio Paese, i propri affetti e molto altro per intraprendere un percorso migratorio fatto di rischi e sfide. Ora, tuttavia, sono giunti nel nostro Paese e nella nostra città, e siamo certi che potranno contare sulla nostra comunità locale per costruire insieme il loro futuro”.

Ai neo-cittadini è stata consegnata una cartellina contenente la Costituzione, l’inno d’Italia e un attestato che certifica il conferimento della cittadinanza.

