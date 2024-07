Case popolari, gli investimenti dell’Amministrazione Comunale

Scritto da admin• 6:13 pm• Pisa, Attualità

Giovanna Bonanno: “A Pisa lavoriamo per garantire a tutti un tetto sopra la testa, investendo quotidianamente nelle politiche abitative“

PISA – A pochi giorni dalla consegna di ulteriori 20 alloggi ristrutturati tra San Giusto e altre zone della città dall’Ufficio Casa del Comune di Pisa insieme ad Apes agli assegnatari che risultano dalla graduatoria del Bando per l’assegnazione degli alloggi ERP e dalla graduatoria del Bando per la mobilità in alloggi ERP, l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno fa il punto sulle attività in corso.

“Il nostro impegno per garantire a tutti un tetto sulla testa in città – ha dichiarato l’assessore Bonanno – è certificato dai numeri: milioni di euro messi a bilancio per nuovi alloggi popolari e la ristrutturazione degli esistenti. In questi anni abbiamo lavorato molto per riuscire a dare risposte alle famiglie in difficoltà: dal 2019 ad oggi abbiamo consegnato più di 300 alloggi, solo nel 2023 abbiamo consegnato una media di due appartamenti a settimana, tra alloggi nuovi o di risulta. La casa è un bene primario e per questo ci occupiamo quotidianamente dei problemi degli inquilini Erp, intervenendo puntualmente con un cronoprogramma stabilito secondo le priorità emerse. Nel frattempo stiamo portando avanti i lavori, in fase di esecuzione e che procedono a regola d’arte, grazie ai finanziamenti Pinqua e PNRR ottenuti dalla nostra Amministrazione per rigenerare edifici, ristrutturare alloggi, riqualificare il verde e gli spazi a comune, in modo da garantire una migliore qualità dell’abitare ai residenti dei quartieri popolari. Nel caso delle case popolari dei piazzali di Porta a Lucca, stiamo procedendo alla ristrutturazione di 113 alloggi, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro fianaziati con il PINQUA, che prevedono per ciascuna unità abitativa il rifacimento di impianti elettrici, impianti sanitari, il miglioramento degli spazi interni con open-space nella parte giorno degli appartamenti e bagni più grandi e funzionali”.

“Grazie al lavoro sinergico dell’Amministrazione, dell’Apes e dell’ufficio Casa del Comune di Pisa – prosegue l’assessore al sociale Giovanna Bonanno – ci occupiamo quotidianamente delle esigenze delle persone che abitano negli alloggi del patrimonio Erp di Pisa. Di recente, per esempio, è stato firmato un atto che approva un progetto di mediazione culturale necessario per favorire convivenza e integrazione. Ci sarà un ultimo incontro nella prima settimana di agosto propedeutico all’attività vera e propria che avrà inizio a settembre”.

“In via Merlo, per fare un altro esempio che i residenti conoscono bene – dice Bonanno – sono in corso i lavori di rifacimento degli infissi, per i quali sono stati stanziati circa 450 mila euro. Inoltre, sono stati effettuati già diversi interventi per il rifacimento di alcuni tetti ed alcuni appartamenti. C’è ancora del lavoro da fare che proseguiremo nei prossimi mesi. Il lavoro è costante e continuativo, per migliorare gli alloggi già assegnati, per recuperarne altri da assegnare, ovviamente sempre seguendo l’ordine delle graduatorie comunali, nel creare nuovi spazi più moderni e funzionali dove possano trovare una nuova partenza tante famiglie che aspettano un alloggio per costruire il loro futuro. L’Amministrazione continua a lavorare in questa direzione, confrontandosi sempre con i cittadini e i titolari degli alloggi Erp per percorrere insieme tutte le strade possibili verso un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno”.

Patrimonio edilizio e alloggi di risulta. Gli alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp) di proprietà del Comune di Pisa sono 2.961, gestiti tramite Apes. Gli alloggi vuoti o “di risulta”, cioè da ristrutturare, sono 172, di cui il 30% con lavori già finanziati.

Assegnazioni 2023/2024. Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 sono stati complessivamente consegnati 154 alloggi, tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza, in pratica 2 a settimana. Il totale degli alloggi assegnati nel 2023 è pari a 104. Nel 2024, con i tre di oggi, ne sono già stati assegnati 50.

Alloggi nuovi o ristrutturati. Nel periodo 2018-2022 il Comune di Pisa, per tramite di Apes, ha provveduto a ristrutturare 242 alloggi. Nello stesso periodo, il Comune ne ha costruiti ex novo 61 alloggi. Tra il 2023 e il 2024 sono stati ristrutturati ad oggi 101 alloggi (di cui 24 nell’ambito del progetto della comunità di quartiere di S. Ermete con interventi di adeguamento impiantistico) e 30 in auto recupero.

Nuove costruzioni. È in corso la costruzione di un edificio per 24 nuovi alloggi in via da Morrona (ultimazione lavori prevista primavera 2025), 18 alloggi via Arno (ultimazione lavori prevista nel dicembre 2024), 12 alloggi via Arno (ultimazione lavori prevista nei primi mesi del 2025) e il completamento del fabbricato per 33 alloggi in S. Ermete.

Ristrutturati. Nell’anno 2023 sono stati ristrutturati 5 immobili nel quartiere di San Giusto, mentre è in corso la ristrutturazione di ulteriori due immobili in San Giusto e un edificio per un totale di 42 alloggi in via di Nudo a Cisanello. In corso di svolgimento le gare di appalto per la manutenzione straordinaria di 3 fabbricati in S. Ermete.

Efficientamento energetico. Sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico degli immobili di via Merlo e a breve partiranno i lavori di efficientamento energetico di via Matteucci, entrambi a Cisanello.

Risorse investite. Nel periodo 2019/2022 il Comune di Pisa ha investito 4,3 milioni di euro per il recupero degli alloggi (4.378.145,73 euro, di cui 326mila euro per il contrasto al degrado delle parti comuni dei fabbricati). A seguito della rimodulazione del programma c.d. “Periferie degradate”, risultano stanziati 5,6 milioni di euro per la costruzione di 24 nuovi alloggi in via Da Morrona (di cui 2.854.887 dal Comune di Pisa) e 5,6 milioni per la rigenerazione di 7 fabbricati in San Marco-San Giusto (di cui 2.752.234 di euro con Fondi del Comune di Pisa). Oltre alle risorse ottenute dai bandi PNRR per l’edilizia residenziale pubblica, il Comune nel 2023 ha stanziato: 870mila euro con cui sono stati recuperati ad oggi 34 alloggi, 350mila euro per la realizzazione di 13 alloggi di cui già ultimati il 30%, 70mila euro per la realizzazione di 2 alloggi, 250mila euro per recupero alloggi a Gagno, 110mila euro per recupero alloggi finalizzati al progetto PINQuA.

