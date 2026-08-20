Cascina, tour nei cantieri dentro le scuole

Written by Redazione• 2:41 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole e il sindaco Michelangelo Betti è andato a fare un sopralluogo in alcune strutture interessate dai lavori insieme al vicesindaco Cristiano Masi e all’assessore all’istruzione Fausto Bosco.

“Siamo nella fase finale dei lavori estivi per preparare l’anno scolastico – ha detto il sindaco Betti – e lo stesso dicasi per gli interventi conclusivi sui cantieri finanziati con il PNRR. Seguiranno le fasi delle certificazioni e dei collaudi, per cui dalla chiusura dei cantieri all’effettiva apertura delle nuove strutture passerà un po’ di tempo”.

Prima tappa alla mensa della scuola primaria di Titignano. “È una struttura importante, a livello energetico pressoché autonoma fra solare termico e fotovoltaico e già collegata col plesso scolastico, per cui nei primi mesi del 2027 entrerà in funzione”. Fase finale dei collaudi anche per la nuova mense delle Ciari a Cascina (in atto i lavori per il collegamento diretto al plesso), mentre lunedì ripartiranno i lavori alla palestra delle scuole Pascoli con la posa del pavimento. Ultimati anche i lavori del nuovo asilo nido di Sant’Anna. “Una struttura all’avanguardia, con ampi spazi e numerosi comfort. Anche in questo caso restano da fare i collaudi per poi individuare i gestori cui affidare l’asilo nido. Insomma, i lavori sulle scuole sono tanti ed era opportuno fare un giro sui cantieri”.

L’assessore Fausto Bosco ha espresso invece soddisfazione “nel vedere un’attenzione continua dell’amministrazione sulle strutture scolastiche, sia quelle vecchie sia sulle nuove. Si tratta di un segnale di cura verso le richieste e le esigenze dei cittadini: queste sono di fatto le vere politiche per le famiglie”.

“Quello che stiamo portando avanti sulle scuole – ha aggiunto il vicesindaco Masi – è un investimento che va ben oltre la singola opera. La nostra idea è quella di intervenire sul patrimonio scolastico in modo organico, costruendo nuovi servizi ma allo stesso tempo prendendoci cura degli edifici che già abbiamo, migliorandone sicurezza, funzionalità e qualità. In questo quadro rientrano le nuove mense scolastiche di Tignano e delle Ciari, il nuovo asilo nido di Sant’Anna e una serie di interventi sugli edifici esistenti, come il muretto di recinzione delle scuole Pascoli di San Frediano, che prosegue il lavoro fatto lo scorso anno alle Cipolli e alle Fucini”. Particolare attenzione viene data anche allo sport e agli spazi sportivi delle scuole. “Alla Pascoli di Cascina stiamo realizzando la nuova pavimentazione della palestra, dopo aver già rinnovato quella della palestra della Duca d’Aosta. Per noi investire nello sport significa anche mettere a disposizione dei nostri ragazzi ambienti sicuri e adeguati dove praticarlo”.

A questo si affianca tutto il lavoro, meno visibile ma altrettanto importante, che riguarda comfort e sicurezza. “Lo scorso anno abbiamo installato l’aria condizionata in tutti gli asili comunali e nelle segreterie dei tre Istituti Comprensivi e abbiamo dotato tutti gli edifici scolastici di sistemi di allarme. È questa la nostra idea di edilizia scolastica: non limitarsi alle grandi opere, ma avere una programmazione continua, intervenendo sui bisogni nuovi e sulla manutenzione del patrimonio esistente. Perché investire nelle scuole – ha concluso Cristiano Masi – significa investire concretamente nella qualità della vita dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, delle famiglie e quindi nel futuro della nostra comunità“.

Last modified: Agosto 20, 2026