Carnevale Estivo. Liberato il Capannone ex Gea a Marina di Pisa. Si cerca un nuovo fondo

MARINA DI PISA – Nei giorni scorsi si è provveduto a liberare il capannone ex-Gea a Marina di Pisa dal materiale del carnevale estivo.

“Sapevamo che doveva succedere e non va trasformata la cosa in un problema politico – afferma Maurizio Nerini consigliere di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – l’ex Gea è gestita da un liquidatore che ha delle regole da rispettare e che conoscevamo da l’inizio, Confesercenti sta lavorando per avere spazi da imprenditori locali, ma tre anni di forzato stop non hanno davvero aiutato e anche i fondi che venivano dalla tassa di soggiorno per le sfilate estive di fatto non ci sono. Ci siamo sbattezzati con Sindaco e assessori per cercare soluzioni alternative, ma quelle proposte non erano percorribili. Questo evidenzia il grande e annoso problema della mancanza di spazi fisici sul Litorale dove non solo stoccare questo materiale, ma anche dove poter assemblarlo a tempo debito in tutta sicurezza. Una volta, anni ’80, c’erano ancora gli studi cinematografici, poi per far rivivere il carnevale storico si trovò nel 2015 questa sede, ma nell’immediato non ci sono altri luoghi papabili. Credo che questo insegni che dobbiamo avere la forza di proporre alla società che costruisce il retroporto la creazione di un’area che non c’è mai stata, da mettere a disposizione dei Marinesi pertutte le iniziative popolari, magari nello stesso luogo. Invito tutti coloro che negli anni hanno partecipato a fare questa riflessione, lo “spirito del carnevale” che ci ha animati deve andare oltre, non ci fermiamo a quello che abbiamo perso, alla massa delle cose accumulate, ai pupazzi che dovrebbero “morire” con le sfilate. Il fatto che io sia un consigliere comunale non c’entra nulla, lo dice la mia schiena oggi pomeriggio, sono sempre a disposizione, madopo il voltaren”.

