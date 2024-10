Career Event Internazionale sul settore nucleare al Centro Congressi Le Benedettine

Scritto da admin• 1:09 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Mercoledì 30 ottobre dalle 9:15 alle 18:30, si svolgerà al Centro Congressi Le Benedettine l’evento internazionale “Working in the Nuclear Field”, dedicato alle opportunità professionali nel settore nucleare.

L’iniziativa, che avrà luogo sia in presenza che online in inglese, è aperta a studenti e laureati in ingegneria e fisica di tutti gli atenei. Sarà un’occasione per incontrare rappresentanti di diciassette aziende, centri di ricerca e organizzazioni leader nel campo dell’energia nucleare.

Il programma prevede presentazioni aziendali al mattino e speed interview nel pomeriggio, disponibili sia in presenza che online. Alle 17:30 si terrà il panel “Strategic Connections: the Role of Networking in the Nuclear Field”, con la partecipazione di rappresentanti di associazioni del settore.

L’evento è organizzato dal corso di laurea magistrale in Ingegneria Nucleare, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEN) e il progetto europeo ENEN#, insieme al Career Service dell’Università di Pisa.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: careerservice@unipi.it o walter.ambrosini@unipi.it.

Last modified: Ottobre 29, 2024