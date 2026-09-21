“Carducci Street Fest”, una strada trasformata in una festa di comunità a La Fontina

Written by Redazione• 7:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

GHEZZANO – Una giornata di incontri, arte, musica, sport e partecipazione ha trasformato via Giosuè Carducci, nella zona La Fontina di Ghezzano, in un vero spazio di comunità. Si è svolta sabato 19 settembre la prima edizione della Carducci Street Fest, iniziativa promossa da Altea Aps ed Eterea Academy, in collaborazione con Confcommercio Pisa e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

Dalle attività della mattina fino ai concerti e alle performance della sera, la manifestazione ha portato cittadini, associazioni, attività commerciali e realtà del territorio a incontrarsi in una strada che, per un’intera giornata, ha cambiato volto trasformandosi in una galleria urbana e in un luogo di socialità.

Il programma ha preso il via in mattinata con talk, incontri, seminari, workshop e sessioni di live painting. Nel pomeriggio spazio alle associazioni e alle realtà coinvolte, con laboratori inclusivi, dimostrazioni sportive e culturali e attività artistiche. Dalle 18 la festa è entrata nel vivo con concerti, live band, dj set, performer, arti visuali e performance aeree, accompagnando il pubblico fino alla mezzanotte.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento diretto dei cittadini nell’allestimento: opere, fotografie, illustrazioni, poesie e creazioni personali hanno contribuito a trasformare via Carducci in una sorta di galleria a cielo aperto, dando spazio alla creatività e alle storie di chi vive il territorio.

La giornata ha rappresentato il momento conclusivo della open week di Eterea Loft, ma soprattutto il primo passo di un progetto più ampio di rigenerazione urbana dal basso. L’idea alla base dell’iniziativa è infatti quella di non fermarsi alla singola giornata di festa, ma costruire nel tempo una rete sempre più ampia di cittadini, associazioni, attività e realtà locali.

A chiudere la giornata è stata anche la cena sociale, realizzata in collaborazione con Officina della Pizza e Ristorante cinese 318, ulteriore occasione di convivialità e incontro.

Ma la prima Carducci Street Fest guarda già al futuro. Il progetto prevede infatti la nascita del Fondo Carducci, attraverso il quale il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere la prossima edizione della manifestazione, prevista nel 2027. Un modo concreto per trasformare l’entusiasmo della prima edizione in un percorso continuativo di partecipazione e valorizzazione della zona.

L’edizione 2026 è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Palestra Aquarius, Metalvetro Snc, Tecnofficina, Renato Lupetti, Falorni Ortoflorovivaistica, Campano, Carpediem, Caterina Weddings e Officina della Pizza.

La prima Carducci Street Fest si chiude dunque con un messaggio chiaro: via Carducci può essere non soltanto una strada di passaggio o un’area produttiva, ma anche un luogo da vivere, conoscere e costruire insieme. L’appuntamento, adesso, è al prossimo capitolo di questo percorso.

Last modified: Settembre 21, 2026