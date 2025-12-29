Capodanno sold out a “La Città del Teatro”: tutto esaurito in prevendita per “Vado a vivere con me… gran finale!” di Jonathan Canini

Written by admin• 3:38 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Capodanno a Cascina: lo spettacolo di Jonathan Canini fa subito sold out.

È già sold out lo spettacolo di Capodanno in programma mercoledì 31 dicembre alle ore 22 a La Città del Teatro di Cascina. Il pubblico ha risposto con entusiasmo a “Vado a vivere con me… gran finale!”, show scritto e interpretato da Jonathan Canini con la regia di Walter Santillo, confermando il grande seguito del comico toscano.

Sul palco, Canini racconta con ironia e ritmo travolgente il passaggio – comico e un po’ traumatico – dalla casa dei genitori alla vita indipendente, tra lavatrici, fornelli, raccolta differenziata e piccole disavventure quotidiane. Non mancheranno i personaggi diventati celebri sui social, da Pamela di San Miniato all’Anticiclone Africano.

Lo spettacolo, reduce da numerosi successi in tutta la Toscana, sarà seguito allo scoccare della mezzanotte da un brindisi con spumante e panettone/pandoro insieme al pubblico.

Un Capodanno all’insegna della risata, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione del teatro cascinese.

Last modified: Dicembre 29, 2025