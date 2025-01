Capannoli, una giornata tra letteratura e teatro

Written by admin• 11:51 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Un’intera giornata dedicata alla scrittura e alla scena, per esplorare il legame profondo tra il territorio, la narrazione e le emozioni umane. La giornata si apre alle 11:00 con il laboratorio di scrittura “Raccontare il territorio”, guidato da Sacha Naspini, uno degli scrittori più talentuosi della narrativa contemporanea italiana.

Un’occasione unica per scoprire come città, borghi, periferie e luoghi immaginari siano protagonisti invisibili ma fondamentali nelle storie che raccontiamo. Durante il laboratorio, Naspini insegnerà ai partecipanti come trasformare il paesaggio in parole, andando oltre la semplice descrizione per svelare l’essenza intima del luogo e delle sue contraddizioni.

Dopo una pausa, alle 18:00, seguirà la presentazione del libro “Bocca di Strega”, edito da Edizioni e/o, con un incontro dal vivo con l’autore. Un’opportunità per il pubblico di dialogare direttamente con lo scrittore, grazie alla collaborazione con la Libreria Equilibri di Pontedera.

La serata culminerà alle 21:30 con lo spettacolo teatrale “Loriano, c’è Nives al telefono”, adattato dal romanzo Nives di Sacha Naspini. Un’opera che affronta il tema del lutto, delle fragilità umane e della resilienza, raccontando la forza di chi, nonostante la solitudine, riesce a vivere e ad affrontare la perdita. Un’esperienza emozionante che unisce letteratura e teatro, per una giornata ricca di riflessioni e spunti creativi.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della letteratura e del teatro!

