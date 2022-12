Cani Storti, a Pisa nasce un nuovo gruppo tra tifo, solidarietà e divulgazione del dono del sangue

Scritto da Antonio Tognoli• 10:26 am• Pisa SC

PISA – È nato a Pisa ormai da qualche mese un nuovo gruppo di tifosi: i Cani Storti.



di Antonio Tognoli



L’obiettivo ovviamente sostenere il Pisa di Luca D’Angelo, con una mano tesa al campo del sociale con il legame ormai avviato con l’Avis di Pisa con l’obiettivo di divulgare il dono del sangue tema importante per tentare salvare molte vite in pericolo.



ACCORDO CON AVIS. A spiegarlo è Mario Bruselli presidente provinciale di Avis e grande tifoso del Pisa. “Questi ragazzi fin da subito hanno condiviso il nostro lavoro e si sono impegnati soprattutto nel divulgare il tema del dono del sangue calendarizzando alcune iniziative nella sede e sopratutto partecipando ai banchetti informativi sotto le feste Natalizie tenutesi alla Coop dì Cisanello insieme alla nostra associazione già comparsa in occasione della sfida contro il Brescia con lo striscione all’Arena Garibaldi”.



IL PROGETTO. “Ogni volta che il Pisa gioca in casa ci organiziamo con un banchetto informativo circa tre ore prima della partita vicino alla Curva Nord” ci spiegano i Cani Storti, che spiegano anche come è nata l’idea di un nuovo gruppo: “Il nome cani sciolti era troppo banale “, visto che Pisa è identificata con la Torre ed è storta, abbiamo pensato di unire il tutto agli animali, dato che ognuno di noi possiede un cane ed è nato il nome Cani Storti. A noi piace seguire la squadra ma le finalità del nostro “clebbe” sono anche nel campo del sociale e fin da subito abbiamo abbracciato il progetto di Avis per divulgare il tema del dono, che è molto importante per salvare vite umane”.



LE PROSSIME INIZIATIVE. Molte le iniziative per il 2023 per il gruppo Cani Storti che il prossimo 5 gennaio hanno organizzato insieme al Pisa Sporting Club una sorpresa per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria oncologica. “Porteremo ai pazienti calze di befana e maglie del Pisa, con il solo scopo di donare un sorriso, poi il 17 febbraio in occasione di Pisa – Venezia sarà la Giornata del Cuore. Una giornata di sensibilizzazione sulla donazione di sangue con un banchetto divulgativo sulla donazione con AVIS e una mini coreografia nel settore Curva Nord con palloncini e striscione AVIS. Nella sede di Via Simone Martini inoltre l’esposizione della collezione personale delle maglie di calcio dei fratelli Federico e Jacopo Belestri.

(Visited 29 times, 29 visits today)

Last modified: Dicembre 31, 2022