Campionati nazionali universitari 2026, aperte le selezioni per studenti e studentesse 

Written by admin• 9:46 am• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa (venerdì, 19 gennaio 2025) – Sono ufficialmente aperte le selezioni per i Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, il più importante evento sportivo universitario italiano. Federcusi ha infatti comunicato che l’edizione 2026 dei CNU è stata assegnata al CUS Piemonte Orientale e si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026. Anche quest’anno l’Università di Pisa sarà chiamata a confrontarsi con gli oltre cinquanta Centri Universitari Sportivi italiani in numerose discipline. Le fasi preliminari di qualificazione si svolgeranno tra febbraio e maggio 2026 e serviranno a individuare gli atleti e le atlete che rappresenteranno l’Ateneo nella fase nazionale.

La partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2026 è aperta a studenti e studentesse di qualsiasi nazionalità, nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2008, regolarmente iscritti a un corso di studi universitario riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, inclusi master, dottorati e scuole di specializzazione, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati. Il programma dei CNU comprende sia sport individuali – tra cui atletica leggera, judo, karate, lotta, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno e tiro a volo – sia sport di squadra come pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla fase nazionale, gli sport di squadra prevedono selezioni e fasi di qualificazione, che si svolgeranno, come detto, tra febbraio e maggio 2026. Gli sport individuali, invece, accedono direttamente alla finale nazionale dei Campionati. Gli atleti e le atlete hanno dunque l’opportunità di confrontarsi subito con il massimo livello universitario italiano. Le selezioni sono aperte anche ad atleti e atlete tesserati con altre società sportive, purché iscritti all’Università di Pisa. Un’opportunità importante per chi pratica sport a livello agonistico e desidera rappresentare il proprio Ateneo in una manifestazione che unisce competizione, spirito universitario e valori sportivi.

Il percorso verso i CNU 2026 prende le mosse dagli ottimi risultati ottenuti dal CUS Pisa nell’edizione 2025. Da Ancona infatti, la delegazione pisana è rientrata con un bottino di grande rilievo: tre medaglie d’oro, sette d’argento e due di bronzo, grazie all’impegno di 55 atleti e atlete che hanno difeso i colori gialloblù. Per il 2026 l’obiettivo è confermare la qualità del movimento sportivo universitario pisano e migliorarlo ulteriormente. «I Campionati Nazionali Universitari sono una delle più belle manifestazioni sportive a livello universitario», commenta Chiara Figliucci, consigliera delegata all’attività universitaria. «C’è tanta gioia, ci sono passione e agonismo e, soprattutto nelle fasi finali, coinvolgono al cento per cento, dal check-in alle competizioni fino ai momenti di festa. Il mio augurio è che tanti studenti e studentesse colgano questa occasione, si mettano in gioco e scelgano di rappresentare l’Ateneo di Pisa, portando in gara entusiasmo, impegno e orgoglio per i colori gialloblù».

Last modified: Dicembre 19, 2025