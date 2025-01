Cambio di medico nella zona “Palaia Peccioli Capannoli Terricciola Chianni Lajatico”: nuovo incarico per la dottoressa Lucia Kashani Rad

Written by admin• 12:10 pm• Palaia, Peccioli

PISA- A partire da venerdì 24 gennaio, la convenzione del dottor Luca Giubbolini, nell’ambito della zona “Palaia Peccioli Capannoli Terricciola Chianni Lajatico”, terminerà. Dalla stessa data, la dottoressa Lucia Kashani Rad assumerà un incarico provvisorio.

Gli assistiti del dottor Giubbolini dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale.

Si ricorda che, per scegliere il proprio medico o pediatra, è sempre consigliabile utilizzare le procedure online disponibili tramite computer, smartphone o tablet, evitando così di recarsi fisicamente agli sportelli e risparmiando tempo. Il servizio è accessibile in qualsiasi momento, senza necessità di orario fisso.

Le modalità per accedere al servizio online sono le seguenti:

App Toscana Salute di Regione Toscana (disponibile su Play Store o Apple Store)

Totem PuntoSI

Portale web Open Toscana

Inoltre, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha messo a disposizione una modalità online. Sul sito istituzionale (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/48-scegliere-medico-o-pediatra-di-famiglia) è possibile compilare un modulo elettronico per richiedere il cambio del medico o del pediatra. Questo servizio può essere utilizzato dai cittadini iscritti al servizio sanitario regionale, per se stessi, per i figli minori o per le persone di cui si esercita la tutela. Le preferenze possono essere espresse per medici del proprio Comune di residenza o domicilio.

Last modified: Gennaio 15, 2025