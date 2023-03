Cambio alla viabilità nei pressi del Parco della Cittadella

Scritto da admin• 1:30 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Comune di Pisa ha disposto per domani, giovedì 16 marzo, alcuni provvedimenti temporanei di sosta e viabilità per consentire i lavori di rimozione della torre faro posta sulla rotatoria “Fioretti”, nei pressi di piazza di Terzanaia, in corrispondenza del Parco della Cittadella.

In particolare dalle ore 08:00 alle ore 12:00, nelle sotto indicate vie, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità:

– LUNGARNO SIMONELLI, tratto compreso da Rotatoria Fioretti e Via Volturno con direzione di marcia Est/Ovest: chiusura al transito veicolare salvo residenti e accesso alle proprietà laterali con obbligo di uscita in direzione Ponte Solferino;



– VIA SAN VITO intersezione Lungarno Simonelli: obbligo di svolta a sinistra;

– VIA NICOLA PISANO, tratto compreso tra Via Volturno e Piazza di Terzanaia: chiusura al transito veicolare eccetto residenti in ingresso e in uscita dalle aree condominiali e conseguente istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso;

– VIA NICOLA PISANO, lato Sud, tratto compreso tra via Volturno e Via Fermi: inversione del senso di marcia con possibilità di uscita verso Via Fermi/ Via Rustichello per chi proviene da Via Volturno e Via Nicola Pisano lato Sud, con obbligo di dare precedenza.

– VIA VOLTURNO intersezione Via Nicola Pisano: obbligo di svolta a destra con direzione Via Rustichello/Via Fermi, eccetto residenti di Via Nicola Pisano e istituzione del “dare precedenza”;



– VIA NICOLA PISANO lato nord intersezione Via Fermi: obbligo di svolta a destra o sinistra;



– VIA FERMI intersezione Via Nicola Pisano: obbligo di proseguire a diritto verso Via Rustichello;



– VIA RUSTICHELLO intersezione Via Nicola Pisano: obbligo di proseguire a diritto verso Via Fermi;

– Di sospendere la corsia preferenziale di Via Rustichello con spegnimento della telecamera per adibirla a normale corsia per lo scorrimento del traffico in uscita ovvero con direzione Via Nicola Pisano-Via Bonanno e sospensione della corsia preferenziale di Via Fermi per consentire l’ingresso dei veicoli verso Piazza Solferino-Via Roma e strade adiacenti

Last modified: Marzo 15, 2023