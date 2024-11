Calcio a 5 Serie C1. Il CUS Pisa batte l’Alberino (3-1) ed è secondo

Written by admin• 7:26 pm• Pisa, Sport



PISA – Il CUS Pisa C5 batte l’Alberino (3-1) al PalaGeodetica ed è secondo in classifica nel campionato di serie C1 di calcio a cinque.

Continua la striscia positiva dei gialloblù alla terza vittoria consecutiva , che li proietta ai vertici del girone. Match in equilibrio per buoni 13’ effettivi poi ci pensa Bruna a portare in vantaggio i padroni di casa, si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa c’è il raddoppio di Falleni con uno scavetto a tu per tu con il portiere. Nel secondo tempo si attendeva il crollo dei senesi, che invece colpivano due pali (pareggiando il conto con i pali del cus) e accorciavano le distanze e inserivano il portiere in movimento senza successo mostrando un certo nervosismo. Bravi i gialloblù a non innervosirsi sulle provocazioni avversarie. Il CUS sbaglia due tiri liberi, ma ci pensa Macrì a chiudere il match a tre minuti dalla fine. I ragazzi allenati dal mister Francesco Agosti affronteranno venerdì 15 novembre la Lucchese in cerca di riscatto, ma determinati a puntare alla testa della classifica.

CUS PISA C5 – ALBERINO 3-1

CUS PISA C5: Vernace, Casarosa, Stara, Falleni, Bruna, Sirressi, Camero, Barbieri, Macchi, Camero F., Bragaro, Macrì. Coach Francesco Agosti.

RETI: Bruna, Macrì, Falleni

LA NUOVA CLASSIFICA. Del Chiesanuova punti 18; Ibs Le Crete, CUS Pisa 16, Remole 15; San Giovanni 13; Vigor Fucecchio 12, Alberino 11; Futsal Lucchese 10; La 10 Livorno 9; Atl. Fucecchio 8; Città di Massa 7; Monsummano, Virtus Poggibonsi 3; Sporting Tau 1.

Last modified: Novembre 12, 2024