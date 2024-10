Basket. Serie C1, il Cus Pisa Cosmocare cade per mano del Pino Firenze in un finale sciagurato

Scritto da admin• 8:49 am• Pisa, Sport

I gialloblù di Coach Scocchera cercheranno il riscatto domenica 27 ottobre alle ore 18 nella sfida all’Union Prato

PISA – Perde al PalaCus il CUS Pisa Basket Cosmocare per mano di Pino Basket Firenze. Finisce 58-51 la gara del campionato di serie C dove i ragazzi di Coach Scocchera non sono riusciti a bissare il successo ottenuto contro Sansepolcro la settimana precedente.

Eppure i gialloblù avevano condotto la gara per 37 minuti chiudendo in vantaggio primo e secondo quarto. Nel terzo quarto la svolta del match quando Nikola Carpitelli è stato costretto ad uscire per falli. Il coach di Firenze chiama una zona matchuppata che disturba la fluidità dell’attacco cussino. L’ultimo quarto è un testa a testa serrato, fino a che Burgalassi non segna nove punti di fila per il +7 al 37’: sembra la zampata finale, ma dal 49-42 il Cus Pisa si blocca in attacco e gli ospiti piazzano un parziale di 16-2 trascinati dalla verve di Forzieri e dall’esperienza di Marotta. Peccato perché L’occasione era ghiotta e il rammarico è tanto. La formazione di Coach Scocchera cercherà il pronto riscatto nella prossima sfida in programma domenica 27 ottobre alle 18 contro Union Prato.



CUS PISA COSMOCARE: Ciano 8, Cosci, Colombini, Cecconi, Burgalassi 17, Corbic, Spagnolli 6, Apolloni 1, Carpitelli 6, Giannelli 7, Madeo, Quarta 6.

