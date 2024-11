Calcio a 5. Serie A2: il Futsal Pontedera riceve il Buldog TNT Lucrezia al PalaPonticelli

Scritto da admin• 10:07 am• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – Il mese di novembre del Futsal Pontedera comincia con una partita contro un avversario di altissimo livello. Sabato 2 novembre con fischio d’inizio alle 15, al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte arriva il Buldog TNT Lucrezia, una formazione che presenta diversi giocatori di grandissima esperienza, anche a livello internazionale. I bianconeri di mister Sardelli sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Montebianco Volley e hanno tutta l’intenzione di provare a mettere i bastoni tra le ruote a una delle big del girone B di Serie A2.



«Purtroppo a Prato – ha raccontato il preparatore dei portieri Marco Testi – la partita si è messa subito male per noi. Abbiamo regalato i primi due gol e in queste categorie nessuno perdona gli errori. Nonostante tutto, noi abbiamo giocato la nostra partita, sprecando diverse occasioni da gol. Devo fare i complimenti al loro portiere, che ha fatto diversi interventi importanti. Il resto poi l’hanno fatto quei due-tre giocatori del Montebianco che hanno dimostrato in campo di avere una marcia in più». Anche il Buldog TNT Lucrezia non ha certo nulla da invidiare ai pratesi a livello di individualità con un passato a dir poco glorioso. Solo per fare alcuni nomi, nella rosa dei marchigiani sono presenti giocatori come Felipe Manfroi (6 presente nella Nazionale italiana), Luiz Ricardo Andrade Zanella (90 gol tra Serie A e Serie A2) e Davide Putano, portiere che per diversi anni ha vestito la maglia azzurra. «Il Lucrezia – ha concluso Testi – è una squadra che è stata costruita per vincere. In porta c’è un signor portiere, che ha fatto a lungo il secondo a Mammarella in Nazionale. Dovremo essere più cinici e più cattivi, a livello sportivo, se vorremo fare risultato. Abbiamo visto che, rispetto alla B, in A2 serve qualcosa in più sotto tanti punti di vista. Non dobbiamo comunque dimenticare che il nostro percorso non passa da certi risultati ma dal lavoro che facciamo sia durante gli allenamenti in settimana che in partita».

