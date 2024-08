Preoccupano le condizioni di Tomas Esteves

Scritto da Antonio Tognoli• 11:42 am• Pisa SC

PISA – La nota dolente della splendida serata della Cetilar Arena nell’amichevole disputata contro l’Inter è stato l’infortunio occorso al 33’ del primo tempo a Tomas Esteves.



L’entrata “poco ortodossa” dell’interista Carlos Augusto a centrocampo potrebbe costare la stagione al centrocampista portoghese del Pisa che ha dovuto abbandonare in lacrime ed in barella lo stadio. Ai più è sembrato un infortunio grave sì attendono naturalmente i responsi medici ma si parla di una frattura del tendine rotuleo del ginocchio che costringerebbe il giocatore ad uno stop forzato per l’intera stagione.

La redazione di Pisanews augura ad Esteves un pronto recupero. Forza Tomas!



Fotocredit Pisa Sc

Last modified: Agosto 3, 2024