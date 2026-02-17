Bozhinov e Illing-junior: “Dobbiamo crederci fino in fondo”

Written by admin• 7:42 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della seduta di allenamento di martedì 17 febbraio sono stati presentati ufficialmente nella Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena, altri due nuovi arrivati dal mercato di gennaio in casa nerazzurra, il difensore Rosen Bozhinov, prelevato dall’Aversa e il centrocampista ex Juventus Samuel Illing-Junior arrivato dal West Bromwich, via Aston Villa, entrambi con la formula del prestito.

di Giovanni Manenti

“Mi sto adattando a questa nuova realtà – afferma il difensore Bozhinov – ho già disputato tre partite da titolare e spero di dare il mio contributo ad una salvezza difficile, ma in cui dobbiamo credere, tutti insieme e devo evidenziare che sono stato accolto molto bene dai miei compagni di squadra“.

“Con mister Gilardino ho lavorato una sola settimana, mentre con il nuovo mister stiamo lavorando sodo, cercando di trovare le soluzioni migliori per cercare di invertire i risultati negativi, mentre per quanto mi riguarda il ruolo di difensore esterno in una difesa a tre mi è congeniale, pur avendo in passato giocato anche in una difesa a quattro, sia come centrale che terzino sinistro e mi adeguo a quelle che sono le richieste del mister“.

“Non mi pongo al momento il problema circa il prolungamento del contratto in caso di retrocessione, perché adesso dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo, per evitare la retrocessione, poi ovviamente avremo il tempo di parlarne a stagione conclusa dove spero aver ottenuto l’obiettivo salvezza per giocare nuovamente in Serie A e ciò mi possa aiutare anche in prospettiva Nazionale“, conclude Bozhinov.

Parola dunque a Samuel Illing-junior: “Per me tutti i nuovi acquisti sono importanti per far crescere la squadra e puntare a quello che è l’obiettivo di evitare la retrocessione ed anche se sono in prestito non posso attualmente pensare se la mia posizione possa essere rivista a fine campionato, pur essendo disponibile“.

“La trattativa si è risolta negli ultimi giorni ed ho accettato per avere l’opportunità di tornare a giocare in Serie A e poter aiutare la squadra anche se so che a centrocampo c’è molta concorrenza ed io ho la possibilità di ricoprire più ruoli, sia come trequartista che come esterno, ragion per cui sono a disposizione del mister, essendo fondamentale che tutti insieme si creda nella possibilità di riuscire nell’impresa di centrare una salvezza non facile da raggiungere“.

“Sappiamo che non dobbiamo lasciare nulla di intentato per sfruttare tutte le opportunità che ci potranno capitare indipendentemente dalla forza dell’avversario, anche se capisco che per i tifosi la gara con la Fiorentina rappresenta un qualcosa di diverso“.

“Per quanto riguarda viceversa le differenze con il calcio inglese, non posso che confermare come in Inghilterra si giochi privilegiando agonismo e velocità, mentre in Italia c’è molta più attenzione all’aspetto tattico“.

Febbraio 17, 2026