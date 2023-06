Body Building. Il pisano Luca Mammini sul tetto del mondo

Scritto da admin• 6:05 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti



PISA – Un pisano sul tetto del mondo nel body building. Luca Mammini, da tutti conosciuto è soprannominato “Il Guerriero” domenica 25 giugno a Torino ha compiuto la grande impresa di mettere tutti in fila nella categoria Over 60.



Un grande risultato per lo sport pisano è una grande soddisfazione per Luca che domenica 18 giugno si era aggiudicato anche il titolo italiano

“Questa per me è una grande soddisfazione, ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto ed in particolare il mio Coach Niro Gianni, che mi ha seguito passo passo in ogni gara e naturalmente mia moglie Lucia, che non gareggiato, ma ha vissuto tutte le gare al mio fianco”, ha detto Luca Mammini.

Luca è stato uno dei primi soci della Polisportiva Popolare Cep dopo la sua nascita quando la vecchia palestra era ancora nei locali sotto il supermercato del quartiere Cep. Ha sempre coltivato negli anni la passione per il Body Building e la cura del corpo ottenendo risultati anche a livello sportivo.

Last modified: Giugno 26, 2023