Beach Soccer. Il saluto alla nazionale italiana in Piazza dei Miracoli a Pisa

PISA – Dopo la conferenza stampa a Palazzo Gambacorti al mattino di martedì 2 luglio per la presentazione delle gare di qualificazione alle Fasi Finali degli Europei di Beach Soccer che si svolgeranno dal 3 al 7 luglio prossimi presso la Beach Arena del “Centro di Preparazione Olimpica” del CONI a Tirrenia, la Nazionale Italiana, che esordirà oggi pomeriggio alle ore 19:00 contro l’Estonia, ha fatto bella posa di sé al pomeriggio nello spettacolare scenario di Piazza dei Miracoli, dove ha ricevuto gli applausi del pubblico presente, cerimonia a cui hanno assistito, fra gli altri, il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, il Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini ed il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri, oltre al Questore di Pisa Dr. Raffaele Gargiulo ed altre autorità militari,mentre il Comune di Pisa era rappresentato dal Vice Sindaco Raffaele Latrofa, dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna e dall’Assessore allo Sport Frida Scarpa.

Si è trattato, pertanto, di un augurale saluto agli Azzurri – che, ricordiamo, sono Campioni Europei in carica nonché Vice Campioni del Mondo – in vista dei prossimi impegni di Tirrenia che dovrà portarli a qualificarsi per le Fasi Finali della Rassegna Continentale in programma ad Alghero, oltre a promuovere vieppiù una Disciplina che sta sempre più prendendo piede specialmente fra i giovani e che vede l’Italia oramai da anni al vertice, con la speranza che questi successi possano proseguire anche in un prossimo futuro.

Ovviamente soddisfatto per la scelta della Beach Arena di Tirrenia quale sede per lo svolgimento di queste qualificazioni il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati commenta: “Questa manifestazione rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio, in quanto fornisce un significato al “Centro di Preparazione Olimpica” di Tirrenia, sul quale abbiamo investito molto negli ultimi anni, una struttura che è molto riconvertita al Calcio e devo dire che il Beach Soccer ha una partecipazione fondamentale, considerato che fa parte dei Giochi Europei da noi organizzati. Gli investimenti su Tirrenia“, prosegue il Segretario Generale del CONI, “hanno fatto sì che i tre “Centri di Preparazione Olimpica” presenti in Italia, assieme a Roma e Formia, rappresentino il fiore all’occhiello del Comitato Olimpico, in quanto vi si preparano le squadre che partecipano alle Olimpiadi ed ai Campionati del Mondo, con circa i due terzi dei 400 atleti che sono in procinto di partire per i Giochi di Parigi 2024 attualmente ad allenarsi in detti Centri, ancorché Tirrenia in questi ultimi anni abbia visto una preponderanza del Calcio con un discreto successo come testimoniano i risultati raggiunti dalle Nazionali di Categoria, ragion per cui ci inorgoglisce il fatto di partecipare in maniera attiva alla preparazione di questi ragazzi. Per quanto concerne viceversa le possibilità di inserimento del Beach Soccer nel programma olimpico“, conclude Carlo Mornati, “ciò non è al momento prevedibile in quanto la decisione è nelle mani della Commissione Programma del CIO, ancorché vi sia un barlume di speranza poiché oramai non si parla più di Federazioni bensì di Discipline, ragion per cui anche il Beach Soccer potrebbe un domani ottenere un suo spazio nel Panorama Olimpico“.

