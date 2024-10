Basket serie C. Primo successo stagionale per il Cus Pisa Cosmocare contro Sansepolcro

Scritto da admin• 3:51 pm• Pisa, Sport



PISA – Il Cus Pisa Cosmocare ottiene la sua prima vittoria della stagione al PalaCus di Via Chiarugi contro Sansepolcro partito favorito alla vigilia e riscatta la prova opaca contro la bestia nera San Vincenzo.



Una vittoria schiacciante per i ragazzi di Coach Scocchera in una gara dominata dall’inizio alla fine, che ha visto i gialloblù in vantaggio addirittura di 34 punti. Da sottolineare le prove della squadra ma anche dei singoli. Su tutti Jacopo Giannelli e Daniel Spagnolli, che rispettivamente con i loro 16 e 13 punti hanno spaccato in due il match, con triple e giocate di qualità. Applausi anche per Belmin Corbic subentrato dalla panchina e sul parquet addirittura con il naso rotto e sei punti all’attivo.

CUS Pisa Cosmocare – Dukes Romolini Sansepolcro 77-58

Parziali: 22-17, 21-10, 23-5, 11-26

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 8, Cosci, Colombini 1, Cecconi 9, Burgalassi 7, Corbic 6, Spagnolli 13, Apolloni, Carpitelli 8, Giannnelli 16, Madeo 3, Quarta 6. Coach Scocchera.

Romolini Dukes Sansepolcro: Bassetti 15, Spillantini 10, Santiago 6, Menichetti, Ortolani 4, Beccafichi 12, Meshvildishvili, Hassan 7, Della Mora, Sekrouf. Coach. Cristini.

