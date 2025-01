Bando di concorso straordinario per 16 nuove licenze Taxi a Pisa

Written by admin• 12:51 pm• Attualità, Pisa

PISA- Il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di 16 nuove licenze taxi, indetto dal Comune di Pisa, scadrà il 19 gennaio. L’iniziativa è stata avviata a seguito di una delibera di Giunta che ha disposto l’ampliamento del numero di licenze taxi, al fine di rispondere all’aumento della domanda di trasporto tramite taxi.

Il concorso prevede l’assegnazione di 16 licenze, di cui 13 ordinarie e 3 destinate a veicoli appositamente attrezzati per il trasporto delle persone con grave disabilità motoria. Come stabilito dall’atto comunale, l’assegnazione delle licenze avverrà a titolo oneroso: i vincitori del concorso dovranno versare un contributo di 79.000 euro per ottenere una licenza ordinaria, ridotto a 64.000 euro per le 3 licenze destinate ai veicoli attrezzati. È inoltre obbligatorio che i veicoli siano a basso impatto di emissioni.

Durante la redazione della graduatoria, sarà riconosciuta una priorità a chi possiede titoli di trasporto per la conduzione di veicoli a trazione animale (carrozze trainate da cavalli), rilasciati dal Comune. Se uno di questi titolari si colloca tra i primi 16 classificati, il numero delle licenze potrebbe essere aumentato e i vincitori dovranno restituire il titolo già in loro possesso per convertirlo immediatamente in una licenza taxi, senza dover pagare il contributo. La graduatoria avrà una validità di tre anni.

Il testo completo del bando è disponibile sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale, e per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo concorso-taxi@comune.pisa.it.

Last modified: Gennaio 3, 2025