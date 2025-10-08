“Bande organizzate e violenza a Pisa: serve chiarezza e collaborazione” — il PD chiede risposte al Sindaco e al Governo

Written by admin• 12:48 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sui recenti episodi di violenza a Pisa di Andrea Ferrante, segretario cittadino del PD, consigliere regionale e candidato PD alle prossime Regionali, l’assessora regionale Alessandra Nardini, candidata anche lei nella lista del PD, e la senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito.

«Gli episodi di violenza avvenuti a Pisa nei giorni scorsi segnano un salto di qualità preoccupante, che accresce il senso di insicurezza nella nostra comunità. Nei fatti di cronaca compaiono bande e squadre organizzate: una presenza nuova e inquietante». Lo dichiarano in una nota congiunta Andrea Ferrante, segretario cittadino del PD, consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni, Alessandra Nardini, assessora regionale e candidata PD, e la senatrice Ylenia Zambito.

I tre esponenti dem richiamano in particolare due episodi: «Una banda è intervenuta durante una festa di laurea in zona via Andrea Pisano e, soprattutto, una vera e propria squadraccia ha partecipato alla maxi rissa in Piazza delle Vettovaglie. I video diffusi online mostrano individui vestiti di nero e incappucciati, arrivati in pochi istanti, chiaramente organizzati e pronti a intervenire. Si tratta di immagini inquietanti. Abbiamo fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, ma chiediamo al Sindaco e a chi indaga: chi sono queste persone? Che tipo di gruppi si stanno muovendo in città? Pisa deve sapere, e i cittadini devono essere tutelati».

Ferrante, Nardini e Zambito aggiungono: «Pisa, come molte altre città, è attraversata da manifestazioni pacifiche in solidarietà al popolo palestinese e da proteste studentesche. Non possiamo accettare l’idea che esistano squadre di picchiatori pronte ad alimentare la tensione. Serve trasparenza e collaborazione istituzionale».

Sulla sicurezza, gli esponenti del PD rispondono anche alle polemiche della destra: «Dall’estrema destra di Vannacci e Ziello è arrivata una mozione di sfiducia contro il sindaco Conti, ma dimenticano che il vero fallimento è quello del governo nazionale, che ha tagliato risorse e organici alle forze dell’ordine. Conti non ha tutte le responsabilità, ma deve uscire dall’isolamento e confrontarsi con l’opposizione. In Consiglio avevamo presentato 27 proposte sulla sicurezza, tutte respinte dalla destra. È il momento di riaprire il dialogo: noi ci siamo, nell’interesse della città».

La senatrice Ylenia Zambito conclude annunciando un’iniziativa parlamentare: «Presenterò un’interrogazione urgente al ministro Piantedosi. È inaccettabile che a Pisa si viva un clima di violenza e disordine pubblico da così tanto tempo. Occorre chiarire al più presto chi si è reso protagonista di questi episodi e rendere pubblica la natura del gruppo organizzato che ha agito in Piazza delle Vettovaglie».

