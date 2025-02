Avis Comunale Pisa rinnova il consiglio direttivo: Barbara Boccardi la nuova presidente succede a Paolo Ghezzi

Written by admin• 4:58 pm• Attualità, Pisa

PISA – Dopo l’assemblea elettiva della scorsa domenica, l’associazione volontari italiani del sangue (AVIS) comunale pisana si è riunita nei locali della sede di piazza Vittorio Emanuele per l’insediamento del consiglio direttivo e l’elezione dell’ufficio di presidenza.

Come annunciato, il presidente uscente Paolo Ghezzi che per oltre 30 anni, in diverse fasi, è stato la guida pisana della storica associazione nazionale del sangue, non si è ripresentato per la massima carica e la scelta del consiglio è andata, con voto unanime, su Barbara Boccardi, già vicepresidente vicaria Avis Pisa e consigliera provinciale e regionale.

Sempre unanimemente, sono stati eletti nelle cariche di vicepresidente Emanuele Ghezzi (vicario) e Andrea Bianchi, mentre la carica di segretaria del consiglio direttivo è andata a Carlotta Aragona; confermato nel ruolo di amministratore Michele Froli.

“Adesso gli assetti dirigenziali associativi sono composti e pienamente operativi – afferma la neo presidente Boccardi – ringrazio i consiglieri per avermi tributato una tale fiducia per guidare un’associazione che ha fatto la storia della donazione del sangue e dello sviluppo del volontariato intorno a questo straordinario gesto solidale che è un atto di vita. Spero di essere all’altezza delle aspettative, di sicuro non mancherà l’impegno e l’energia che ho sempre messo a disposizione di Avis. Mi preme poi ringraziare il presidente uscente Paolo Ghezzi, la cui eredità sarà un grande onere, ma anche e soprattutto una solidissima base di partenza per proseguire e fare sempre meglio per i nostri donatori e le nostre donatrici; esse rappresentano quella donazione al femminile in crescita nonostante la donna abbia maggiori limitazioni fisiologiche e una complicata conciliazione di tempi di vita e lavoro: porremo molta attenzione a questo tema, come a tutte le questioni che ruotano intorno ai donatori“.

Il nuovo consiglio direttivo è dunque così composto: Barbara Boccardi presidente, Emanuele Ghezzi vicepresidente vicario, Andrea Bianchi vicepresidente, Carlotta Aragona segretaria, Michele Froli amministratore; consiglieri: Antodaro Brunella, Bruselli Mario, Caporale Giovanni, Crupi Renato Maria, Garcea Fausto, Ghezzi Paolo, Khalil Mohammad, Piccioni Emiliano, Russo Domenico, Santopadre Stefania, Sbertoli Clara, Stoppini Lorenzo.

Già in sede di assemblea era stata eletta addetta contabile Stefania Marcelli.

Tra i primi appuntamenti in città il premio ippico “Avis comunale di Pisa” che si terrà nella giornata di corse del prossimo 9 marzo.

AVIS coglie l’occasione per chiamare la cittadinanza al dono del sangue, un gesto solidale per il quale basta avere più di 18 anni, pesare oltre 50 chili e godere di buona salute, ed invita tutte e tutti coloro che vogliano avvicinarsi al dono a recarsi presso la propria sede si trova in piazza Vittorio Emanuele (ingresso all’angolo con il murale di Keith Haring, tel. 05041076 pisa.comunale@avis.it).

