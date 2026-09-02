Written by Settembre 2, 2026 2:43 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Avaria al carrello per un Cessna diretto a Pisa: attivata la Maxi-Emergenza

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PISA- Momenti di apprensione all’aeroporto di Pisa per un’avaria al carrello di un Cessna con tre o quattro persone a bordo, che si preparava ad atterrare nello scalo toscano.

A seguito della segnalazione del problema tecnico, è stata attivata la procedura di Maxi-Emergenza, con l’intervento e il posizionamento dei mezzi di soccorso in via precauzionale.

L’aereo è riuscito ad atterrare regolarmente e, alle 13.40, la procedura di Maxi-Emergenza è stata dichiarata conclusa.

Non si registrano conseguenze per le persone a bordo.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 2, 2026
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