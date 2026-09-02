Avaria al carrello per un Cessna diretto a Pisa: attivata la Maxi-Emergenza

PISA- Momenti di apprensione all’aeroporto di Pisa per un’avaria al carrello di un Cessna con tre o quattro persone a bordo, che si preparava ad atterrare nello scalo toscano.
A seguito della segnalazione del problema tecnico, è stata attivata la procedura di Maxi-Emergenza, con l’intervento e il posizionamento dei mezzi di soccorso in via precauzionale.
L’aereo è riuscito ad atterrare regolarmente e, alle 13.40, la procedura di Maxi-Emergenza è stata dichiarata conclusa.
Non si registrano conseguenze per le persone a bordo.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Settembre 2, 2026