Autolinee Toscane: modifiche al traffico e ai bus per Pisa–Fiorentina

PISA – Autolinee Toscane informa che a Pisa, domenica 28 settembre, in occasione dell’incontro di calcio Pisa – Fiorentina (ore 15), saranno adottati provvedimenti straordinari alla circolazione:
- Chiusura al traffico veicolare di via Piave, via Rindi, via XXIV Maggio (da via IV Novembre a via Rindi) e via Contessa Matilde.
- Interdizione al traffico dell’intera area del capolinea della Stazione Centrale e di via Gramsci, per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi, secondo le Ordinanze della Prefettura e della Polizia Municipale di Pisa.
Di conseguenza, dalle ore 11:00 alle ore 21:00 di domenica 28 settembre, il servizio bus subirà modifiche.
Per ulteriori dettagli sulle deviazioni delle linee, consultare l’avviso ufficiale:
https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-pisa-domenica-28-settembre