Aumento delle immatricolazioni e dominio del gasolio: i trend del mercato dei veicoli a Pisa nel 2023

PISA – Continental ha presentato il suo Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, che evidenzia l’andamento nelle province italiane nel 2023. A Pisa, si è registrato un aumento delle immatricolazioni di autocarri (+7,5%) e autobus (+15,4%), in contrasto con la situazione regionale toscana che ha visto una crescita più contenuta o addirittura negativa.

A Pisa, il gasolio rimane la forma di alimentazione dominante sia per gli autocarri che per gli autobus, con percentuali rispettivamente dell’89,9% e del 95,9%. Anche se le alternative come l’elettrico e gli ibridi mostrano timidi segni di crescita, rimangono minoritarie.

Nel 2023, a Pisa, la classe Euro 6 è la più diffusa tra i veicoli, rappresentando il 27,6% degli autocarri e il 26,8% degli autobus. Tuttavia, il parco circolante nella provincia mostra un’età media elevata: il 20,3% degli autocarri ha tra i 20 e i 30 anni, mentre il 32,9% degli autobus supera i 20 anni.

