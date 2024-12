Auguri di serene festività dall’assessore Mori: “Spazi di crescita per tutti i giovani”

Written by admin• 11:17 am• Attualità, Politica, Pontedera

PONTEDERA – “Desidero porgere i miei più sinceri auguri di serene festività, con un pensiero speciale per la cura delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, che ogni giorno attraversano gli spazi educativi della nostra città“.

Con queste parole, l’assessore alle politiche educative e scolastiche, Francesco Mori, ha iniziato la lettera inviata in queste ore a dirigenti, docenti, educatori e a tutto il personale delle scuole del territorio.

“Che questi siano luoghi in cui possano fiorire pensieri e idee, in cui stupore e meraviglia siano accolti dai più piccoli, e in cui il protagonismo e la creatività dei giovanissimi trovino spazio. Senza dimenticare il bisogno di ascolto che i nostri ragazzi esprimono spesso con forza“, aggiunge Mori.

“Come ha scritto Bruno Tognolini, ‘lasciate spazi, disegnate vuoti dentro i vostri progetti’, affinché le nostre comunità educative e scolastiche diventino autentiche opportunità di crescita per tutti“, conclude la lettera dell’assessore.

Last modified: Dicembre 23, 2024