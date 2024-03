Art & The Selfie Run: sport ed inclusione per le vie della città

Scritto da admin• 8:22 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro

PISA – Organizzare un evento che coinvolga la corsa, l’arte e l’inclusione, si può. Certo. Basta che a qualcuno (Phisio Sport Lab) venga l’idea, che vi sia un’Amministrazione Comunale che l’accolga favorevolmente attraverso la cooperazione di ben tre Assessorati (allo Sport, alla Cultura ed alla Disabilità) ed ecco che, come per magia, il “sogno diviene realtà“.

di Giovanni Manenti

E’ questa la sintesi di quanto illustrato presso la Sala delle Baleari in merito alla corsa non competitiva in programma a Pisa sabato 11 maggio prossimo e denominata “Art&the selfie run“, da parte dell’Assessore con delega allo Sport Frida Scarpa, dell’assessore con delega alla Disabilità Giulia Gambini e da Nicola Pratesi, rappresentante di “Phisio Sport Lab), unico assente, giustificato per contemporanei impegni istituzionali, l’Assessore con delega alla Cultura Filippo Bedini.

Si tratta di una Manifestazione podistica che si pone quale scopo l’obiettivo di valorizzare innanzitutto il patrimonio artistico e culturale della nostra città attraverso una mappa itinerante che ogni partecipante riceverà in occasione del ritrovo presso Piazza Vittorio Emanuele, in base alla quale dovrà visitare i luoghi nella stessa indicati e scattare un selfie a testimonianza dell’aver raggiunto tale tappa intermedia – scegliendo il percorso che più gli aggrada – per poi fare tutti ritorno nella suddetta Piazza dove verrà allestito un palco con uno schermo per la proiezione dei selfie scattati e dover altresì potranno piazzare i propri Gazebo le Associazioni Sportive per reclamizzare la loro attività.

Perché si parla di evento inclusivo è semplice, vale a dire l’aver previsto dei percorsi alternativi senza barriere a beneficio dei soggetti diversamente abili, così come per chi vorrà partecipare unitamente al proprio amico a quattro zampe oppure formando un nucleo familiare con tanto di bambini in tenera età con passeggino, il tutto insomma per una grande iniziativa nel segno dell’allegria, solidarietà e divertimento all’interno di un sabato pomeriggio di primavera inoltrata.

Logicamente soddisfatta dell’organizzazione di detta giornata, l’Assessore allo Sport Frida Scarpa sottolinea: “L’evento dell’11 maggio debba essere all’insegna del divertimento con lo scopo principale di unire alla cultura del movimento e del benessere attraverso lo Sport la valorizzazione del grande patrimonio artistico e culturale di una città come Pisa che è piena di tesori e far pertanto in modo di riscoprire tutta una serie di percorsi che talora sono sconosciuti anche agli stessi residenti, facendo sì che tale appuntamento si trasformi in un evento che si pone l’obiettivo di creare aggregazione, socialità ed inclusione. Per quanto concerne lo svolgimento“, prosegue l’Assessore, “la partenza verrà data al pomeriggio di sabato 11 maggio da Piazza Vittorio Emanuele, all’interno della quale sarà montato un palco con un grande ledwall, consegnando ai partecipanti una mappa contenente un elenco di siti storico-culturali da raggiungere, dove scattarsi un selfie e prendere un testimone con all’interno uno scritto recante la storia del Monumento – circostanza che mi fornisce l’occasione per ricordare di aver ricevuto l’adesione all’evento anche da parte del Sistema Museale di Ateneo che, al momento, ha concesso l’apertura dei Musei di San Matteo e Museo della Grafica, così da poter scattare un selfie anche con alle spalle un’opera d’arte – per poi fare ritorno in Piazza Vittorio Emanuele. In definitiva il nostro desiderio sta nel voler stare tutti insieme“, conclude Frida Scarpa”, in quanto vogliamo che si tratti di un evento aperto a tutta la cittadinanza, ragion per cui abbiamo previsto anche un percorso ridotto senza barriere sia per i nostri amici diversamente abili che per chi vorrà partecipare accompagnato dal proprio cane, oltre che per i nuclei familiari ancorché abbiano bambini piccoli con passeggini. al fine di avere una maggior partecipazione possibile, che è anche il motivo per cui l’iniziativa è stata lanciata coin due mesi di anticipo, dato che da oggi sono aperte le iscrizioni – a titolo completamente gratuito – sul sito dedicato https://theselfierun.it.

Un’iniziativa che non può che trovare d’accordo anche l’Assessore alla Disabilità Giulia Gambini, la quale ha tenuto a precisare: “Lo Sport è uno dei mezzi che maggiormente consentono di concretizzare l’inclusione e l’evento in programma il prossimo 11 maggio ne è una chiara dimostrazione, in quanto sono previsti dei percorsi dedicati alle persone con disabilità, oltre ad altri alternativi per i nostri amici a quattro zampe nonché per le famiglie che così potranno partecipare portandosi dietro i figli con i loro passeggini, a testimonianza di come si tratti di una Manifestazione aperta a tutti, nessuno escluso, dando in particolare ai soggetti diversamente abili la possibilità di visitare Musei al pari di luoghi e Monumenti preziosi della nostra città di cui magari non conosciamo la relativa Storia“.

